फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Cybercrime: 23,000+ Complaints, Disposal Rate Just 7.42%

राजस्थान: साइबर ठगी के खिलाफ सिस्टम कितना तैयार? 10 जिलों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

Wed, 30 Sep 2026 03:31 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 30 Sep 2026 03:31 PM IST
सार

राजस्थान में साइबर के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। 10 जिलों में 23,227 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 1,724 मामलों का ही निस्तारण हुआ। सवाल यह है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमारा सिस्टम कितना तैयार है?

विज्ञापन
Rajasthan Cybercrime: 23,000+ Complaints, Disposal Rate Just 7.42%
साइबर क्राइम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में साइबर अपराध की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कई जिलों में पुलिस इन मामलों के निस्तारण में पीछे है। जनवरी से अगस्त 2026 तक हर महीने सबसे कम निस्तारण दर वाले 10 जिलों को देखें तो 23,227 शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि 1,724 मामलों का ही निस्तारण हो सका। इनकी औसत निस्तारण दर 7.42 फीसदी रही।

विज्ञापन


इन आठ महीनों में 28 जिले ऐसे रहे, जो किसी न किसी महीने सबसे कम निस्तारण वाले 10 जिलों में शामिल हुए। पाली की स्थिति सबसे खराब रही। जनवरी से अगस्त तक वह हर महीने इस सूची में रहा। जिले में 349 शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन सिर्फ छह का निस्तारण हुआ। निस्तारण दर 1.72 फीसदी रही।
विज्ञापन


जयपुर सिटी दक्षिण में 918 शिकायतों में से 20 का निस्तारण हुआ। इसकी दर 2.18 फीसदी रही। बीकानेर में 489 में से 12 शिकायतें निपटीं और दर 2.45 फीसदी रही। जयपुर पश्चिम में 1,198 शिकायतों में से 33 का निस्तारण हुआ। यहां दर 2.75 फीसदी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


भिवाड़ी में 246 शिकायतों में सात का निस्तारण हुआ और दर 2.85 फीसदी रही। डूंगरपुर में 218 में से नौ, खैरथल-तिजारा में 144 में से छह, झुंझुनूं में 661 में से 31, ब्यावर में 267 में से 14 और भीलवाड़ा में 615 में से 33 शिकायतों का निस्तारण हुआ।

पाली में जनवरी से अगस्त तक गिरती गई दर

पाली में जनवरी में साइबर शिकायतों की निस्तारण दर 10.49 फीसदी थी। अगस्त तक यह घटकर 1.72 फीसदी रह गई। जयपुर सिटी दक्षिण में भी शिकायतों की संख्या बढ़ी, लेकिन निस्तारण कम हुआ।

अप्रैल में जयपुर सिटी दक्षिण में 760 शिकायतें दर्ज हुई थीं और 83 का निस्तारण किया गया था। उस महीने दर 10.92 फीसदी थी। अगस्त तक शिकायतों की संख्या बढ़कर 918 हो गई, लेकिन निस्तारण सिर्फ 20 मामलों का हुआ।

यह भी पढें- राजस्थान: बेटे की सर्जरी के लिए विदेश जाना था, केस की जांच बनी अड़चन; हाईकोर्ट ने चार महीने की दी इजाजत

संदिग्ध खातों पर बैंक निगरानी जरूरी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर ठगी के मामलों में बैंकों की भूमिका भी अहम है। संदिग्ध खातों और लेनदेन की पहचान समय पर हो जाए तो ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना और आगे होने वाले नुकसान को रोकना आसान हो सकता है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने कहा कि पहले संसाधनों की कमी के कारण निस्तारण कम रहा। अब संसाधन बढ़ाए गए हैं और पुलिस ज्यादा मामलों को निपटाने पर काम कर रही है। उनके मुताबिक, शिकायतें बढ़ रही हैं और बेहतर समन्वय से मामलों के निस्तारण में मदद मिल रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed