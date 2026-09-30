अलवर: तीन महीने बाद फिर गूंजेगी सरिस्का में जंगल की आवाज, एक अक्तूबर से शुरू होगी टाइगर सफारी

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वर्तमान समय में सरिस्का के विस्तृत जंगल में कुल 56 बाघ मौजूद हैं। इन बाघों के कुनबे में 11 नर बाघ, 18 मादा बाघ और 27 शावक शामिल हैं। सफारी शुरू होने के पहले ही दिन सरिस्का में 600 से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की पूरी संभावना और तैयारी की गई है। पार्क प्रशासन द्वारा मुख्य द्वार पर पर्यटकों का विशेष स्वागत किया जाएगा और इसके बाद उन्हें जंगल में सफारी के लिए रवाना किया जाएगा।सरिस्का टाइगर रिजर्व में भारी बारिश और मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए एक जुलाई से पर्यटकों के प्रवेश और सफारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। बारिश के इन तीन महीनों में सरिस्का के जंगल में पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहती है और बाघों का दिखना भी न के बराबर होता है। अब एक अक्तूबर से पार्क खुलने के साथ ही सरिस्का के घने जंगलों में फिर से बाघों की साइटिंग शुरू हो जाएगी।सरिस्का प्रशासन के पास पर्यटकों को सफारी कराने के लिए कुल 35 कैंटर और जिप्सी वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से जिप्सी वाहन का किराया 8,000 रुपये निर्धारित है, जिसमें एक समय में छह सदस्य बैठकर सफारी कर सकते हैं। वहीं बड़े कैंटर वाहन में एक साथ 20 पर्यटक बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। कुल 35 वाहनों में से 28 वाहनों के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाती है।