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Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Weather: Bikaner Gets Light Rain, Heat to Rise Again

राजस्थान: मौसम ने बदली चाल, कई जगह आंधी-बूंदाबांदी; अब फिर बढ़ेगा तापमान

Wed, 30 Sep 2026 06:47 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 30 Sep 2026 06:47 AM IST
सार

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर में आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। अब मौसम साफ रहेगा और पश्चिमी जिलों में तापमान बढ़ने से गर्मी फिर बढ़ सकती है।

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Rajasthan Weather: Bikaner Gets Light Rain, Heat to Rise Again
मौसम, जयपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को कुछ इलाकों में मौसम बदला रहा। बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद बादल छाए और तेज हवाएं चलीं। कुछ जगह हल्की बारिश भी हुई। हालांकि, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप निकलने से दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। दिन में धूप के साथ हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक परिस्थितियों के कारण तापमान में फिर बढ़ोतरी के आसार हैं।

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36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

पिछले 24 घंटे में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभागों में मौसम सामान्य तौर पर साफ रहा। उदयपुर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा में धूप निकलने के कारण तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ा। मंगलवार को बाड़मेर और जैसलमेर प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों में रहे, जहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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रात में महसूस हो रही हल्की ठंडक

पिछले दिनों हुई बारिश का असर अब सुबह और रात के मौसम में दिखाई दे रहा है। जयपुर, सीकर और चूरू समेत कई जिलों में रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार रात सबसे कम तापमान उदयपुर में करीब 19 डिग्री दर्ज किया गया।


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अगले दिनों में साफ रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार अब प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनने से आने वाले दिनों में गर्मी का असर दोबारा बढ़ने के आसार हैं।

जयपुर में तीन दिन मौसम साफ

जयपुर में मंगलवार को मौसम साफ रहा। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में हल्की ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग ने जयपुर में अगले तीन दिन मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है।

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