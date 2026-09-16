राजस्थान निकाय चुनाव: महापौर-अध्यक्ष पदों के नामांकन का आज आखिरी दिन, दावेदार पर जानिए कहां क्या चल रहा है?

राजस्थान के शहरों की सरकार का स्वरूप तय करने की राजनीतिक कवायद तेज हो गई है। प्रदेश के कुल 305 निकायों में महापौर, नगर परिषद सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की ओर से अपने-अपने पर्चे दाखिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। आयोग द्वारा तय समय सीमा के अनुसार बुधवार दोपहर 3:00 बजे तक सभी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन प्रदेश की 19 निकायों में कुल मिलाकर 29 नामांकन पत्र भरे गए थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकृत चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, दाखिल किए गए सभी नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को सुबह 11:00 बजे होगी। जांच पूरी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे तक प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारी वापस लेने की तय समयावधि खत्म होने के पश्चात निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के चुनावी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। घोषित समय सारिणी के मुताबिक, निकायों के अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को होगा। इसके बाद उपाध्यक्ष पद का चुनाव 22 सितंबर को कराया जाएगा।भीलवाड़ा नगर निगम के साथ ही जिले की दस नगरपालिकाओं में महापौर एवं अध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में आलाकमान से हरी झंडी मिलने के उपरांत ही प्रत्याशियों के नामों का आधिकारिक एलान कर दिया है। भीलवाड़ा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने वाली पार्षद जसवंत कंवर को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है।अजमेर नगर निगम में महापौर पद पर अपना कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने वार्ड 3 से जीतकर आईं प्रत्याशी अनामिका शर्मा को महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अनामिका शर्मा के नाम को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। वे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा कराया।भरतपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए मुकाबला अत्यंत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विचित्रा सिंह ने महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। पर्चा जमा कराने के दौरान विचित्रा सिंह के साथ उनके पति एवं पूर्व सभापति तथा पूर्व महापौर शिव सिंह भोट उपस्थित रहे। इसके अलावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, योगेंद्र सिंह ठाकुर, संजय शुक्ला सहित पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराधा सिंह तथा प्रेमपाल ने महापौर पद के लिए अपना नामांकन पत्र जमा कराया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुराधा सिंह महापौर पद की रेस में सबसे आगे बताई जा रही हैं।चुरू नगर परिषद के सभापति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनय कुमार गोयनका ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक हरलाल सहारण, वार्ड 19 के पार्षद नरेंद्र सैनी सहित कई अन्य पार्षद तथा समर्थक मौजूद रहे। सीकर जिले की फतेहपुर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। फतेहपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की बहन अंजू भिंडा ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि अंजू भिंडा ने पार्षद पद का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और बड़ी जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जमा कराया है।जैसलमेर नगर परिषद में सभापति की कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना दावा बेहद मजबूत मान रही है। जैसलमेर में नवनिर्वाचित पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विजय डांगरा ने सभापति पद के लिए अपना पर्चा भरा है। विजय डांगरा अपने नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ ढोल-नगाड़ों और समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे थे। जैसलमेर जिले की पोकरण नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन होने से चुनावी मुकाबला आमने-सामने का बन गया है। पोकरण नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी से कल्पना रंगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शोभा व्यास ने अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया है।पाली नगर निगम में महापौर की कुर्सी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अनोखी राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है। पाली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की विजयी प्रत्याशी राजबाला हिंगड़ महापौर पद का नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचीं। उन्होंने अपने समर्थकों की मौजूदगी में आधिकारिक पर्चा जमा किया।इसी बीच, पाली नगर निगम से ही कांग्रेस की एक अन्य विजयी प्रत्याशी सुमित्रा जैन भी महापौर पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच गईं। खास बात यह रही कि सुमित्रा जैन के साथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते पार्षद भंवर राव और निर्दलीय चुनाव जीतीं पार्षद नजमा शहजाद शेख नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। इस प्रकार पाली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की दो अलग-अलग महिला पार्षदों ने महापौर पद के लिए अपना-अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है।