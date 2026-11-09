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राजस्थान: दिल्ली के ईएसआईसी अस्पताल के उप निदेशक की अलवर में संदिग्ध मौत, घर में सीढ़ियों के नीचे मिला शव

Mon, 09 Nov 2026 03:14 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 09 Nov 2026 03:14 PM IST
सार

दिल्ली के ईएसआईसी अस्पताल में उप निदेशक संतोष मीणा (40) की अलवर स्थित घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव सीढ़ियों के नीचे मिला। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की जांच कर रही है।

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Rajasthan: Deputy Director of Delhi’s ESIC Hospital found dead under suspicious circumstances in Alwar
सांकेतिक - फोटो : instagram

विस्तार
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दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के उप निदेशक संतोष मीणा की अलवर में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक मौत हो गई। 40 वर्षीय अधिकारी संतोष मीणा का शव अरावली विहार थाना क्षेत्र के धाबाई जी का बास (अखेपुरा) स्थित घर में सीढ़ियों के नीचे पड़ा मिला। वे दो दिन के सप्ताहांत अवकाश पर अपने घर आए हुए थे। परिजनों ने सीढ़ियों से फिसलकर गिरने की आशंका जताई है, हालांकि उनकी मौत का असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

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वीकेंड की छुट्टी पर आए थे उप निदेशक
मृतक के भाई हुकम चंद मीणा ने बताया कि संतोष मीणा दिल्ली के ईएसआईसी अस्पताल में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण अलवर स्थित अपने घर आए हुए थे। शनिवार रात संतोष मीणा अपने पिता गुलाबचंद से सामान्य रूप से मिले थे और बातचीत की थी। इसके बाद वे सुबह जल्दी जगाने की बात कहकर अपने कमरे में सोने चले गए थे। रविवार सुबह उनका शव घर में सीढ़ियों के नीचे संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला।
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परिवार में शोक और पुलिस कार्रवाई
अचानक हुई दुखद घटना से मृतक के परिवार तथा आसपास के पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में मृतक संतोष मीणा का एक बेटा है, जो फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर मौत की असली वजह का पता लगाने में जुटी है।

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