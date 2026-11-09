राजस्थान: जोधपुर में आग का तांडव, बासनी के कारखाने में चार-पांच घंटे तक धधकती रही; लाखों के नुकसान की आशंका

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बासनी के अग्निशमन अधिकारी प्रशांत सिंह चौहान ने बताया कि प्रभावित कारखाने में हैंडीक्राफ्ट और स्टील का काम होता है। आग बुझाने के लिए बासनी अग्निशमन केंद्र से तीन, शास्त्री नगर से तीन, नागौरी गेट से तीन, चौपासनी से एक, मंडोर से एक, बोरानाडा अग्निशमन केंद्र से एक और सिविल डिफेंस की एक गाड़ी को तैनात किया गया था। दमकलकर्मियों की टीम ने कई घंटों तक लगातार प्रयास करके आग को नियंत्रित किया। हालांकि, कारखाने में आग किस कारण से लगी, फिलहाल इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।शहर के कबीर नगर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भी सोमवार सुबह 5:15 बजे अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिन्होंने करीब एक घंटे में आग को बुझा दिया। इस गोदाम में भी आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर, रविवार रात मेहरानगढ़ किले के पास स्थित झाड़ियों में भी आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर समय रहते काबू पा लिया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आतिशबाजी के कारण झाड़ियों में यह आग भड़की थी।