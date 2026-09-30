फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   anupgarh-farmers-protest-irrigation-water-indira-gandhi-canal-market-closed

सिंचाई पानी की मांग पर किसानों का आंदोलन तेज: अनूपगढ़ बाजार पूरी तरह बंद; एडीएम कार्यालय पर भारी पुलिस बल

Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसानों के समर्थन में बुधवार को अनूपगढ़ का बाजार पूरी तरह बंद रहा।

विज्ञापन
anupgarh-farmers-protest-irrigation-water-indira-gandhi-canal-market-closed
सांकेतिक तस्वीर। AI - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में बुधवार को श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ का बाजार पूरी तरह बंद रहा। क्षेत्र में चाय की दुकानों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निजी स्कूलों और आम लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों की मांगों का समर्थन किया है।
विज्ञापन


एडीएम कार्यालय पर बढ़ा सुरक्षा घेरा
सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसान गत 21 सितंबर से एडीएम कार्यालय के बाहर अनवरत धरना दे रहे हैं। किसानों द्वारा प्रशासनिक कार्यालय की तालाबंदी करने की चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एडीएम कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे परिसर की बैरिकेडिंग की गई है और पुलिसकर्मी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
विज्ञापन


आठ बारी पानी की प्रमुख मांग
आंदोलनकारी किसान नहरी क्षेत्र में आठ बारी सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग पर अड़े हैं। सिंचाई विभाग ने पांच बारी पानी देने पर सहमति जताई थी, लेकिन किसान जल नियमन पर स्पष्ट व्यवस्था चाहते हैं। पर्याप्त पानी न मिलने से सावणी की फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे हाड़ी सीजन के दौरान सरसों की बुवाई पर भी विपरीत असर पड़ने का खतरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बालाजी धाम का हवाई सपना क्यों टूटा?: ढोल-नगाड़ों से शुरू हुई सेवा पहली उड़ान के बाद बंद, जानिए वजह

किसानों की मांग है कि नहरों में पर्याप्त पानी देकर सिंचाई व्यवस्था स्पष्ट की जाए। फिलहाल अनूपगढ़ का बाजार पूरी तरह बंद है और एडीएम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। अब सभी की नजर दोपहर में होने वाली किसान सभा पर टिकी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed