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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया है कि यदि किसी पक्ष ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है तो वे शीघ्र ही इसे अदालत के समक्ष पेश कर दें। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मेघा गौड़ की पक्षकार बनने की अर्जी स्वीकार कर ली। इससे पूर्व मेघा गौड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने का गंभीर विषय उठाया था। विज्ञापन



उनका तर्क था कि एसोसिएशन की मतदाता सूची में किसी भी महिला मतदाता अथवा महिला उम्मीदवार को स्थान नहीं दिया गया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी और राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रक्रिया से जुड़े सभी कानूनी तथा व्यावहारिक मुद्दों पर त्वरित सुनवाई करके अंतिम निर्णय पारित करने का निर्देश दिया था। विज्ञापन विज्ञापन



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प्रशासक का शपथ पत्र और बीसीसीआई को नोटिस

उच्च न्यायालय ने अब इस पूरे विवाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी औपचारिक नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रशासक ए. सावंत ने एक शपथ पत्र पेश करके उच्च न्यायालय को सूचित किया। उन्होंने बताया कि अदालत के पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 29 सितंबर को चुनाव हेतु शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवा दिया गया था।



प्रशासक ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण मतों की गिनती और विजेताओं के नामों की घोषणा की प्रक्रिया रोक कर रखी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चार वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थागत चुनाव आयोजित किए गए हैं।



दिग्गज नेताओं की सियासत का भी खेल

एसोसिएशन के इस बहुचर्चित चुनाव में कुल छह प्रमुख पदों के लिए मतदान करवाया गया है। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य का पद शामिल है। इन छह पदों के लिए कुल 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में कुल 38 पंजीकृत मतदाताओं में से 35 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान समाप्त होने के पश्चात सभी मतपत्रों को नियमानुसार सीलबंद करके सुरक्षित रख दिया गया है।



इस चुनाव में राज्य के कई प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों के बेटों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अध्यक्ष पद के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह और दौसा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय के बीच मुख्य मुकाबला है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव भी चुनावी मैदान में हैं। मोहित यादव ने उपाध्यक्ष और सचिव दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ा है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया है कि यदि किसी पक्ष ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है तो वे शीघ्र ही इसे अदालत के समक्ष पेश कर दें। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मेघा गौड़ की पक्षकार बनने की अर्जी स्वीकार कर ली। इससे पूर्व मेघा गौड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने का गंभीर विषय उठाया था।उनका तर्क था कि एसोसिएशन की मतदाता सूची में किसी भी महिला मतदाता अथवा महिला उम्मीदवार को स्थान नहीं दिया गया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी और राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रक्रिया से जुड़े सभी कानूनी तथा व्यावहारिक मुद्दों पर त्वरित सुनवाई करके अंतिम निर्णय पारित करने का निर्देश दिया था।ये भी पढ़ें- जयपुर: राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा फेरबदल, 4 नए सहप्रभारी सचिव नियुक्त, संजना जाटव-दिव्या मदेरणा की छुट्टी उच्च न्यायालय ने अब इस पूरे विवाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी औपचारिक नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रशासक ए. सावंत ने एक शपथ पत्र पेश करके उच्च न्यायालय को सूचित किया। उन्होंने बताया कि अदालत के पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 29 सितंबर को चुनाव हेतु शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवा दिया गया था।प्रशासक ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण मतों की गिनती और विजेताओं के नामों की घोषणा की प्रक्रिया रोक कर रखी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चार वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थागत चुनाव आयोजित किए गए हैं।एसोसिएशन के इस बहुचर्चित चुनाव में कुल छह प्रमुख पदों के लिए मतदान करवाया गया है। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य का पद शामिल है। इन छह पदों के लिए कुल 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में कुल 38 पंजीकृत मतदाताओं में से 35 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान समाप्त होने के पश्चात सभी मतपत्रों को नियमानुसार सीलबंद करके सुरक्षित रख दिया गया है।इस चुनाव में राज्य के कई प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों के बेटों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अध्यक्ष पद के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह और दौसा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय के बीच मुख्य मुकाबला है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव भी चुनावी मैदान में हैं। मोहित यादव ने उपाध्यक्ष और सचिव दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ा है।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों और संबंधित पक्षों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। एसोसिएशन के पदों के लिए 29 सितंबर को मतदान हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कारण मतों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा फिलहाल स्थगित है।