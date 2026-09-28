अजमेर: मासूम ने निगलीं 9 मैग्नेटिक बॉल्स, आंतों में हुए 16 छेद; जेएलएन में 4 घंटे की सर्जरी से बची जान

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने एक साल के मासूम की करीब 4 घंटे तक जटिल सर्जरी कर जान बचाई। बच्चे ने खेलते समय 9 मैग्नेटिक बॉल्स निगल ली थीं। आंतों में पहुंचने के बाद ये चुंबकीय गोलियां आपस में चिपक गईं, जिससे आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा और 16 छेद हो गए। शिशु शल्य विभाग की टीम ने 16 सितंबर को सफल ऑपरेशन कर मैग्नेटिक बॉल्स निकालीं और क्षतिग्रस्त आंतों का उपचार किया। डॉक्टरों के मुताबिक अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और सोमवार को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि भारत में आंतों में 16 छेद होने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले तेलंगाना में आंत में 15 छेद का ऑपरेशन किया गया था।

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