राजस्थान: 12 ट्रेनों की टाइमिंग बदली, चार नवंबर से लागू होगा नया शेड्यूल; जयपुर में भी बदलाव

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गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 04.11.26 से श्रीगंगानगर से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, आबूरोड, पालनपुर, मेहसाना और साबरमती सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस 04.11.26 से काठगोदाम से अपने निर्धारित समय पर चलेगी। इसके जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर और मारवाड़ जंक्शन स्टेशनों पर समय में बदलाव किया गया है।गाड़ी संख्या 12195 आगरा फोर्ट-अजमेर एक्सप्रेस 04.11.26 से आगरा फोर्ट से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके जयपुर, नरैना, किशनगढ़ और अजमेर स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-गांधीग्राम एक्सप्रेस 04.11.26 से जोधपुर से निर्धारित समय पर चलेगी। इसके पालनपुर, मेहसाना और गांधीग्राम सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 14822 गांधीग्राम-जोधपुर एक्सप्रेस 04.11.26 से गांधीग्राम से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।गाड़ी संख्या 20951 ओखा-जयपुर एक्सप्रेस 09.11.26 से ओखा से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर और जयपुर सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस 16.11.26 से अजमेर से परिवर्तित समय 12.40 बजे प्रस्थान करेगी। इसके किशनगढ़ और जयपुर स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस 16.11.26 से जैसलमेर से परिवर्तित समय 02.15 बजे प्रस्थान करेगी। इसके जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।गाड़ी संख्या 12404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15.11.26 से लालगढ़ से निर्धारित समय पर चलेगी। इसके जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा और बांदीकुई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16.11.26 से लालगढ़ से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा और बांदीकुई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 04.11.26 से जम्मूतवी से अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। यह रेलसेवा जयपुर स्टेशन पर 09.30 बजे के स्थान पर 09.35 बजे पहुंचेगी। हालांकि, इसके प्रस्थान का समय 09.40 बजे अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 12015 नई दिल्ली-दौराई शताब्दी एक्सप्रेस 04.11.26 से नई दिल्ली से निर्धारित समय पर चलेगी। यह जयपुर स्टेशन पर 10.35 बजे के स्थान पर 10.40 बजे पहुंचेगी। इस रेलसेवा के लिए भी प्रस्थान का समय 10.45 बजे ही रहेगा।