राजस्थान: 12 ट्रेनों की टाइमिंग बदली, चार नवंबर से लागू होगा नया शेड्यूल; जयपुर में भी बदलाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Tue, 03 Nov 2026 09:13 PM IST
सार
उत्तर पश्चिम रेलवे ने परिचालनिक कारणों से 12 रेलसेवाओं के कुछ स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान के समय में आंशिक बदलाव किया है। नई समय-सारणी अलग-अलग तारीखों से लागू होगी। श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस, काठगोदाम-जैसलमेर और ओखा-जयपुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के समय प्रभावित होंगे। जयपुर स्टेशन पर भी दो ट्रेनों के आगमन का समय बदला गया है।
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विस्तार
उत्तर पश्चिम रेलवे ने परिचालनिक कारणों से 12 रेलसेवाओं के मार्ग के कुछ स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, यह बदलाव विभिन्न तिथियों से प्रभावी होगा। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी रेलसेवा का अद्यतन समय जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। इन परिवर्तनों से कई महत्वपूर्ण रेलमार्गों पर समय-सारणी प्रभावित होगी।
04.11.26 से प्रभावित रेलसेवाएं
गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 04.11.26 से श्रीगंगानगर से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, आबूरोड, पालनपुर, मेहसाना और साबरमती सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस 04.11.26 से काठगोदाम से अपने निर्धारित समय पर चलेगी। इसके जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर और मारवाड़ जंक्शन स्टेशनों पर समय में बदलाव किया गया है।
गाड़ी संख्या 12195 आगरा फोर्ट-अजमेर एक्सप्रेस 04.11.26 से आगरा फोर्ट से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके जयपुर, नरैना, किशनगढ़ और अजमेर स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-गांधीग्राम एक्सप्रेस 04.11.26 से जोधपुर से निर्धारित समय पर चलेगी। इसके पालनपुर, मेहसाना और गांधीग्राम सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 14822 गांधीग्राम-जोधपुर एक्सप्रेस 04.11.26 से गांधीग्राम से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
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अन्य रेलसेवाओं में आंशिक परिवर्तन
गाड़ी संख्या 20951 ओखा-जयपुर एक्सप्रेस 09.11.26 से ओखा से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर और जयपुर सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस 16.11.26 से अजमेर से परिवर्तित समय 12.40 बजे प्रस्थान करेगी। इसके किशनगढ़ और जयपुर स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस 16.11.26 से जैसलमेर से परिवर्तित समय 02.15 बजे प्रस्थान करेगी। इसके जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
गाड़ी संख्या 12404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15.11.26 से लालगढ़ से निर्धारित समय पर चलेगी। इसके जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा और बांदीकुई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16.11.26 से लालगढ़ से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा और बांदीकुई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
जयपुर स्टेशन पर आगमन-प्रस्थान में बदलाव
गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 04.11.26 से जम्मूतवी से अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। यह रेलसेवा जयपुर स्टेशन पर 09.30 बजे के स्थान पर 09.35 बजे पहुंचेगी। हालांकि, इसके प्रस्थान का समय 09.40 बजे अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 12015 नई दिल्ली-दौराई शताब्दी एक्सप्रेस 04.11.26 से नई दिल्ली से निर्धारित समय पर चलेगी। यह जयपुर स्टेशन पर 10.35 बजे के स्थान पर 10.40 बजे पहुंचेगी। इस रेलसेवा के लिए भी प्रस्थान का समय 10.45 बजे ही रहेगा।
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04.11.26 से प्रभावित रेलसेवाएं
गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 04.11.26 से श्रीगंगानगर से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, आबूरोड, पालनपुर, मेहसाना और साबरमती सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस 04.11.26 से काठगोदाम से अपने निर्धारित समय पर चलेगी। इसके जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर और मारवाड़ जंक्शन स्टेशनों पर समय में बदलाव किया गया है।
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गाड़ी संख्या 12195 आगरा फोर्ट-अजमेर एक्सप्रेस 04.11.26 से आगरा फोर्ट से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके जयपुर, नरैना, किशनगढ़ और अजमेर स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-गांधीग्राम एक्सप्रेस 04.11.26 से जोधपुर से निर्धारित समय पर चलेगी। इसके पालनपुर, मेहसाना और गांधीग्राम सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 14822 गांधीग्राम-जोधपुर एक्सप्रेस 04.11.26 से गांधीग्राम से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
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अन्य रेलसेवाओं में आंशिक परिवर्तन
गाड़ी संख्या 20951 ओखा-जयपुर एक्सप्रेस 09.11.26 से ओखा से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर और जयपुर सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस 16.11.26 से अजमेर से परिवर्तित समय 12.40 बजे प्रस्थान करेगी। इसके किशनगढ़ और जयपुर स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस 16.11.26 से जैसलमेर से परिवर्तित समय 02.15 बजे प्रस्थान करेगी। इसके जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी सहित कई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
गाड़ी संख्या 12404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15.11.26 से लालगढ़ से निर्धारित समय पर चलेगी। इसके जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा और बांदीकुई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन होगा। गाड़ी संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16.11.26 से लालगढ़ से निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। इसके जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा और बांदीकुई स्टेशनों पर समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
जयपुर स्टेशन पर आगमन-प्रस्थान में बदलाव
गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 04.11.26 से जम्मूतवी से अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। यह रेलसेवा जयपुर स्टेशन पर 09.30 बजे के स्थान पर 09.35 बजे पहुंचेगी। हालांकि, इसके प्रस्थान का समय 09.40 बजे अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 12015 नई दिल्ली-दौराई शताब्दी एक्सप्रेस 04.11.26 से नई दिल्ली से निर्धारित समय पर चलेगी। यह जयपुर स्टेशन पर 10.35 बजे के स्थान पर 10.40 बजे पहुंचेगी। इस रेलसेवा के लिए भी प्रस्थान का समय 10.45 बजे ही रहेगा।