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राजस्थान पंचायत चुनाव लाइव: तीसरे चरण का मतदान शुरू, 27 जिलों के 2,496 वार्डों में वोटिंग
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 27 जिलों में मतदान होगा। जिला परिषद के 377 और 116 पंचायत समितियों के 2,119 वार्डों सहित कुल 2,496 वार्डों के लिए 9,094 प्रत्याशी मैदान में हैं।
लाइव अपडेट
सवाई माधोपुर की चार पंचायत समितियों में वोटिंग
सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर, बौंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में मतदान जारी है। यहां पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। जिला परिषद के 16 और पंचायत समिति के 82 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।
कोटपूतली-बहरोड़ में मतदान शुरू
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदाता धीरे-धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
राजस्थान पंचायत चुनाव लाइव: तीसरे चरण का मतदान शुरू, 27 जिलों के 2,496 वार्डों में वोटिंग
राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश के 27 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के कुल 2,496 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनावी मैदान में 9,094 प्रत्याशी हैं, जबकि एक करोड़ छह लाख से ज्यादा मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 11,869 केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में सिर्फ गांवों की सरकार ही नहीं चुनी जाएगी, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा होगी। खास नजर उन विधानसभा क्षेत्रों पर रहेगी, जहां दोनों दलों के विधायक हैं। मतदान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।