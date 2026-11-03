राजस्थान पंचायत चुनाव लाइव: तीसरे चरण का मतदान शुरू, 27 जिलों के 2,496 वार्डों में वोटिंग

09:03 AM, 03-Nov-2026 सवाई माधोपुर की चार पंचायत समितियों में वोटिंग



सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर, बौंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में मतदान जारी है। यहां पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। जिला परिषद के 16 और पंचायत समिति के 82 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर, बौंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में मतदान जारी है। यहां पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। जिला परिषद के 16 और पंचायत समिति के 82 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।

09:03 AM, 03-Nov-2026 कोटपूतली-बहरोड़ में मतदान शुरू



राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदाता धीरे-धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदाता धीरे-धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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