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राजस्थान: रेलवे ने त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनें घोषित कीं, मार्ग-अवधि में भी विस्तार

Tue, 03 Nov 2026 06:18 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Tue, 03 Nov 2026 06:18 PM IST
सार

त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन, मार्ग परिवर्तन और अवधि विस्तार की घोषणा की है। खातीपुरा-कोलकाता स्पेशल बदले हुए मार्ग से चलेगी, खड़की-सांगानेर स्पेशल का संचालन बढ़ाया गया है और कोटा-रशीदपुर खोरी के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं, जयपुर-बयाना एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार भरतपुर तक किया गया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala AI

विस्तार
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उत्तर पश्चिम रेलवे ने आगामी त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन, कुछ सेवाओं के मार्ग में परिवर्तन और संचालन अवधि में विस्तार शामिल है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने इन बदलावों की जानकारी दी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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रेलवे ने खातीपुरा (जयपुर)-कोलकाता-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा के मार्ग में परिवर्तन किया है। इसके साथ ही खड़की-सांगानेर-खड़की साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि बढ़ाई गई है। कोटा-रशीदपुर खोरी-कोटा के बीच एक स्पेशल रेलसेवा भी चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, जयपुर-बयाना एक्सप्रेस रेलसेवा का भरतपुर तक अस्थायी विस्तार किया गया है। इन सभी सेवाओं से यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी।
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खातीपुरा-कोलकाता स्पेशल रेलसेवा में मार्ग परिवर्तन
खातीपुरा (जयपुर)-कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (गाड़ी संख्या 09709) परिचालनिक कारणों से परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह रेलसेवा पं. दीनदयाल उपाध्याय और आसनसोल स्टेशनों के बीच बदले हुए मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन 04 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2026 तक (तीन ट्रिप) प्रत्येक बुधवार को खातीपुरा से 15.45 बजे रवाना होगी। यह शुक्रवार को 02.00 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
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वापसी में, कोलकाता-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (गाड़ी संख्या 09710) 06 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक (तीन ट्रिप) चलेगी। यह प्रत्येक शुक्रवार को कोलकाता से 05.00 बजे रवाना होकर शनिवार को 14.40 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। इस रेलसेवा में तीन सेकंड एसी, 13 थर्ड एसी, चार द्वितीय शयनयान और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे। यह ट्रेन दौसा, भरतपुर, पटना, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे कई स्टेशनों पर रुकेगी।

खड़की-सांगानेर और कोटा-रशीदपुर खोरी स्पेशल
रेलवे ने खड़की-सांगानेर-खड़की साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (गाड़ी संख्या 01411/01412) की संचालन अवधि में विस्तार किया है। यह विस्तार एक ट्रिप के लिए किया गया है। खड़की से यह ट्रेन 26 नवंबर 2026 को रवाना होगी। सांगानेर से यह 27 नवंबर 2026 को चलेगी। इसके अतिरिक्त, कोटा-रशीदपुर खोरी-कोटा के बीच एक स्पेशल रेलसेवा (एक ट्रिप) का संचालन किया जा रहा है। कोटा-रशीदपुर खोरी स्पेशल रेलसेवा (गाड़ी संख्या 09801) 18 नवंबर 2026 को कोटा से 21.55 बजे प्रस्थान करेगी।
यह अगले दिन 05.40 बजे रशीदपुर खोरी पहुंचेगी। रशीदपुर खोरी-कोटा स्पेशल रेलसेवा (गाड़ी संख्या 09802) 19 नवंबर 2026 को रशीदपुर खोरी से 07.15 बजे रवाना होकर उसी दिन 16.05 बजे कोटा पहुंचेगी। इस रेलसेवा में एक फर्स्ट मय सेकंड एसी, दो सेकंड एसी, पांच थर्ड एसी, एक थर्ड एसी इकॉनमी, सात द्वितीय शयनयान, चार साधारण श्रेणी, एक पावरकार और एक गार्ड डिब्बे सहित कुल 22 डिब्बे होंगे। यह ट्रेन जयपुर, रींगस और सीकर जैसे स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

जयपुर-बयाना एक्सप्रेस का भरतपुर तक विस्तार
त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर-बयाना-जयपुर एक्सप्रेस रेलसेवा का अस्थायी विस्तार किया गया है। यह विस्तार 06 से 20 नवंबर 2026 तक भरतपुर तक रहेगा। गाड़ी संख्या 19721, जयपुर-बयाना एक्सप्रेस रेलसेवा इन तिथियों पर जयपुर से निर्धारित समय पर चलेगी। यह बयाना स्टेशन पर 12.20 बजे पहुंचकर 12.22 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह 13.00 बजे भरतपुर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 19722, बयाना-जयपुर एक्सप्रेस रेलसेवा 06 से 20 नवंबर 2026 तक बयाना के बजाय भरतपुर से 13.30 बजे रवाना होगी। यह बयाना स्टेशन पर 14.08 बजे आगमन कर 14.10 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह अपने निर्धारित समय पर जयपुर पहुंचेगी। इस अस्थायी विस्तार से जयपुर, बयाना और भरतपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
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