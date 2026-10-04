रायपुर: आभूषण दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोरी, तीन दिन में आरोपी गिरफ्तार; 8 से 10 लाख के गहने चोरी

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गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में स्थित श्री लक्ष्मी विनायक ज्वेलर्स में दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर बदमाशों ने दुकान का शटर या ताला तोड़ने के बजाय पीछे की दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया था।