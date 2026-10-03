छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट: कैसे बदल रहा बस्तर? पंडुम कैफे में काम करने वाले पूर्व नक्सलियों ने बताई कहानी

नक्सली शिक्षा के बारे में फगुनी ने बताया कि माओवादियों के स्कूल में गोंडी और हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। मैंने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे पास प्रमाण के तौर पर कोई अंकसूची नहीं है। मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूं। इन स्कूलों में पढ़ने वालों को भूगोल के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। जंगलों में कैसे रहना है? यदि पुलिस से सामना हो जाए तो कैसे बचना है? इस तरह के तमाम पार्टी से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते थे। फगुनी ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार जंगल में पुलिस ने उनको और उनकी टीम के सदस्यों को घेर लिया था। उस समय वे तीन लोग थे। बड़ी मुश्किल से बिना गोली चलाए वे दूसरे रास्ते से बचकर आगे निकलीं थी। सुरक्षाबलों से जंगल में उनका यह पहला आमना-सामना था। उस दिन किसी तरह जान बचाकर खुदको सुरक्षित किया था।माओवादियों के बीच होने वाले विवाह के बारे में फगुनी ने बताया कि इसके लिए लड़का और लड़की दोनों की सहमति जरूरी होती है। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति भी आवश्यक होती है। जब दोनों पक्षों की सहमति हो जाती थी, तो माओवाद में शामिल लड़के और लड़की का वहीं विवाह करा दिया जाता था।फगुनी ने बताया कि माओवादियों के साथ रहते हुए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। घरवालों से मिलने की अनुमति नहीं थी। वह तीन साल तक माओवादियों के साथ रहीं और इस दौरान एक बार भी अपने घरवालों से नहीं मिल पाईं थी। आवश्यक कार्य पर भी उन्हें मिलने परिजनों से नहीं दिया जाता था। अब वो जब मन करता है, तब घरवालों से मिलने चली जाती हैं। नौकरी करके आत्मनिर्भर बनी हूं। अपने खर्चे और घर वालों के लिए कैफे से काम करके पैसा जुटाती हूं। अब पहले काफी राहत महसूस होती थी। जीवन आराम दायक बना है।