शनिवार दोपहर जोधपुर से अहमदाबाद जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जोधपुर निवासी हेमंत सेन के रूप में हुई है। स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से नीचे गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सिरोही स्थित ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

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जोधपुर निवासी हेमंत सेन शनिवार दोपहर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अहमदाबाद जा रहे थे। यात्रा के दौरान स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन के समीप वे अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वे मौके पर ही घायल होकर बेहोश हो गए।सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल हेमंत को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उनकी नाजुक हालत और सिर की चोट को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सिरोही जिला मुख्यालय स्थित ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई।कोतवाली पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तलाशी के दौरान पुलिस को मृतक के पास से एक मोबाइल फोन और कुछ कागजात मिले, जिनके माध्यम से उनकी पहचान हो सकी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी। परिजनों के सिरोही पहुंचने पर पुलिस आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी।