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सीआईडी क्राइम ब्रांच के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र साहू बालोतरा जिले के सिणधरी थाने में दर्ज 261 किलोग्राम डोडा पोस्त तस्करी के मामले में वांछित था। वह करीब दो साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।जांच में सामने आया कि आरोपी राजस्थान समेत कई राज्यों में मादक पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क में सक्रिय था। उसकी तलाश में राजस्थान पुलिस लगातार संभावित ठिकानों और संपर्कों की जानकारी जुटा रही थी।आरोपी की तलाश के लिए सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम झारखंड के पलामू जिले में पहुंची। पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान छिपाकर संभावित ठिकानों की रेकी शुरू की। टीम ने करीब तीन दिन तक अलग-अलग स्थानों पर निगरानी रखी और आरोपी की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई।इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सुरेंद्र साहू हरिहरगंज थाना क्षेत्र की एक तेल मिल में छिपकर रह रहा है। वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सके।सूचना की पुष्टि के बाद सीआईडी टीम ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। इसके साथ ही बालोतरा जिले के सिणधरी थाने से भी पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। संयुक्त टीम ने अपनी पहचान और कार्रवाई की रणनीति गोपनीय रखते हुए तेल मिल को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस टीम के तेल मिल में पहुंचते ही आरोपी को भनक लग गई। वह वहां से निकलकर पास के जंगल की ओर भागने लगा।आरोपी के भागने पर पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा शुरू किया। टीम ने करीब एक किलोमीटर तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद सुरेंद्र साहू को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सिणधरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है।पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आरोपी से पूछताछ में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। पुलिस अब उसके संपर्कों और तस्करी से जुड़े संभावित ठिकानों की पड़ताल कर रही है।