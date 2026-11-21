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पुलिस की विशेष वित्तीय जांच टीम ने आरोपी शोयब की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया था। जांच में सामने आया कि आरोपी शोयब खान पठान ने छह साल में मादक पदार्थों की तस्करी से काफी संपत्ति हासिल की थी। आरोपी ने इसी काली कमाई से देवल्दी गांव में करीब 70 लाख रुपये की लागत वाला मकान बनाया था।पुलिस के मुताबिक, आरोपी शोयब लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। धोलापानी थाना पुलिस ने 9 सितंबर, 2019 को शोयब को 230 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। एक अन्य मामले में 25 जुलाई, 2026 को अरनोद पुलिस ने भावगढ़ फंटे पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने महमूद खान को 12 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी महमूद ने खुलासा किया कि उसने यह एमडी शोयब खान से खरीदी थी। तब से ही आरोपी शोयब लगातार फरार चल रहा है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी शोयब खान पठान के खिलाफ वर्ष 2013 से 2026 के दौरान कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा डालना, अवैध हथियार रखना और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस सभी मामलों में अदालतों में चालान पेश कर चुकी है, जहां ये मामले विचाराधीन चल रहे हैं। पुलिस अब तस्करी के जरिये अर्जित उसकी अन्य संपत्तियों की भी पहचान कर रही है, ताकि उन्हें भी फ्रीज किया जा सके।