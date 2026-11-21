बूंदी: नरेश मीणा और बसपा ने बदला सियासी गणित, 22 सीटें जीतकर तीसरी ताकत बनकर उभरी, प्रधान बनाने का किया दावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: बूँदी ब्यूरो Updated Sat, 21 Nov 2026 06:11 PM IST
सार
राजस्थान के बूंदी जिले में पंचायत समिति चुनाव के नतीजों ने नए राजनीतिक समीकरण खड़े कर दिए हैं। आठ पंचायत समितियों में बसपा समर्थित प्रत्याशियों ने 22 सीटें जीती हैं। लाखेरी और केशवरायपाटन में बसपा छह-छह सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है, जबकि नैनवां में उसके चार सदस्य निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बसपा प्रतिनिधि मुकेश माधवानी ने दावा किया है कि उनके समर्थन के बिना कई जगह प्रधान बनाना आसान नहीं होगा।
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विस्तार
पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों ने बूंदी जिले की राजनीति में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। जिला परिषद में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने पंचायत समिति चुनावों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराकर दोनों प्रमुख दलों का सियासी गणित बिगाड़ दिया है। जिले की आठ पंचायत समितियों में बसपा समर्थित प्रत्याशियों ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि लाखेरी, केशवरायपाटन और नैनवां में बसपा के सदस्य प्रधान पद के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।
पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने पांच समितियों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं केशवरायपाटन में बसपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि लाखेरी में कांग्रेस और बसपा छह-छह सीटों के साथ बराबरी पर हैं। नैनवां में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में इन तीनों पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
22 सीटों ने चौंकाया, तीसरी ताकत बनी बसपा
जिले की आठ पंचायत समितियों के परिणामों पर नजर डालें तो बूंदी में बसपा को एक, हिंडोली में तीन, खटकड़ में दो, नैनवां में चार, लाखेरी में छह और केशवरायपाटन में छह सीटें मिली हैं। तालेड़ा और दबलाना में बसपा अपना खाता नहीं खोल सकी। इस तरह बसपा ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली बार जिले की पंचायत समिति राजनीति में बसपा इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।
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लाखेरी और केशवरायपाटन में बसपा का बड़ा दांव
लाखेरी पंचायत समिति में कुल 15 वार्डों में कांग्रेस और बसपा ने छह-छह सीटें जीतकर बराबरी कर ली है। भाजपा को तीन सीटें मिली हैं। यहां प्रधान बनाने के लिए आठ सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा दोनों को दो-दो अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।केशवरायपाटन पंचायत समिति में बसपा ने सबसे बड़ा उलटफेर किया है। यहां घोषित 14 परिणामों में बसपा को छह, कांग्रेस को चार, भाजपा को तीन और निर्दलीय को एक सीट मिली है। वार्ड संख्या दो का परिणाम तकनीकी कारणों से लंबित है। बसपा यहां सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और प्रधान पद पर उसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।
नैनवां में भी बसपा और निर्दलीयों की भूमिका अहम
नैनवां पंचायत समिति के 23 वार्डों में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने आठ, बसपा ने चार और निर्दलीय प्रत्याशी ने एक सीट जीती है। प्रधान बनाने के लिए 12 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस को दो और भाजपा को चार सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यहां बसपा के चार और निर्दलीय सदस्य प्रधान पद के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं।
बिना हमारे समर्थन के प्रधान बनाना आसान नहीं : मुकेश माधवानी
बसपा और बीएसएस के प्रतिनिधि मुकेश माधवानी ने कहा कि नरेश मीणा लगातार आमजन, किसानों और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने का परिणाम है कि बसपा समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को चुनाव के दौरान ही जेल में डाल दिया गया था। बाद में उनके सरेंडर और कानूनी प्रक्रिया के चलते कई जगह प्रत्याशी नहीं उतारे जा सके। इसके बावजूद जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे, उनमें से बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं। माधवानी ने दावा किया कि उनके प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं और जिले की कई पंचायत समितियों में प्रधान बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन के बिना कई जगह प्रधान बनना आसान नहीं होगा।
बड़े चेहरों की जीत-हार भी चर्चा में
जिला परिषद वार्ड 20 से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे भाजपा प्रत्याशी मनीष कुमार सैनी ने करीब 2,500 मतों से जीत दर्ज की। वहीं वार्ड 17 से कांग्रेस प्रत्याशी शिव मीणा को करीब 1,900 मतों से हार का सामना करना पड़ा। शिव मीणा पूर्व सांसद रामनारायण मीणा के बेटे हैं। इसके अलावा जिला परिषद वार्ड 24 में कांग्रेस प्रत्याशी कांता मीणा ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा की पत्नी आशा मीणा को करीब 5,200 मतों से हराया। इस परिणाम ने भी जिले की राजनीति में खूब चर्चा बटोरी।
जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर नजरें
जिला परिषद में कांग्रेस की 20 सीटों पर जीत के बाद जिला प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरी ओर पंचायत समितियों में पांच जगह कांग्रेस का बहुमत है, जबकि लाखेरी, नैनवां और केशवरायपाटन में बसपा और निर्दलीय सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब सभी की नजरें प्रधान पद के चुनाव और सदस्यों के समर्थन पर टिकी हैं। बूंदी की राजनीति में बसपा की 22 सीटों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार प्रधान बनाने के गणित में तीसरी ताकत को नजरअंदाज करना प्रमुख दलों के लिए आसान नहीं होगा।
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पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने पांच समितियों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं केशवरायपाटन में बसपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि लाखेरी में कांग्रेस और बसपा छह-छह सीटों के साथ बराबरी पर हैं। नैनवां में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में इन तीनों पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
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22 सीटों ने चौंकाया, तीसरी ताकत बनी बसपा
जिले की आठ पंचायत समितियों के परिणामों पर नजर डालें तो बूंदी में बसपा को एक, हिंडोली में तीन, खटकड़ में दो, नैनवां में चार, लाखेरी में छह और केशवरायपाटन में छह सीटें मिली हैं। तालेड़ा और दबलाना में बसपा अपना खाता नहीं खोल सकी। इस तरह बसपा ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली बार जिले की पंचायत समिति राजनीति में बसपा इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।
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लाखेरी और केशवरायपाटन में बसपा का बड़ा दांव
लाखेरी पंचायत समिति में कुल 15 वार्डों में कांग्रेस और बसपा ने छह-छह सीटें जीतकर बराबरी कर ली है। भाजपा को तीन सीटें मिली हैं। यहां प्रधान बनाने के लिए आठ सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा दोनों को दो-दो अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।केशवरायपाटन पंचायत समिति में बसपा ने सबसे बड़ा उलटफेर किया है। यहां घोषित 14 परिणामों में बसपा को छह, कांग्रेस को चार, भाजपा को तीन और निर्दलीय को एक सीट मिली है। वार्ड संख्या दो का परिणाम तकनीकी कारणों से लंबित है। बसपा यहां सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और प्रधान पद पर उसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।
नैनवां में भी बसपा और निर्दलीयों की भूमिका अहम
नैनवां पंचायत समिति के 23 वार्डों में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने आठ, बसपा ने चार और निर्दलीय प्रत्याशी ने एक सीट जीती है। प्रधान बनाने के लिए 12 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस को दो और भाजपा को चार सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यहां बसपा के चार और निर्दलीय सदस्य प्रधान पद के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं।
बिना हमारे समर्थन के प्रधान बनाना आसान नहीं : मुकेश माधवानी
बसपा और बीएसएस के प्रतिनिधि मुकेश माधवानी ने कहा कि नरेश मीणा लगातार आमजन, किसानों और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने का परिणाम है कि बसपा समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को चुनाव के दौरान ही जेल में डाल दिया गया था। बाद में उनके सरेंडर और कानूनी प्रक्रिया के चलते कई जगह प्रत्याशी नहीं उतारे जा सके। इसके बावजूद जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे, उनमें से बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं। माधवानी ने दावा किया कि उनके प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं और जिले की कई पंचायत समितियों में प्रधान बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन के बिना कई जगह प्रधान बनना आसान नहीं होगा।
बड़े चेहरों की जीत-हार भी चर्चा में
जिला परिषद वार्ड 20 से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे भाजपा प्रत्याशी मनीष कुमार सैनी ने करीब 2,500 मतों से जीत दर्ज की। वहीं वार्ड 17 से कांग्रेस प्रत्याशी शिव मीणा को करीब 1,900 मतों से हार का सामना करना पड़ा। शिव मीणा पूर्व सांसद रामनारायण मीणा के बेटे हैं। इसके अलावा जिला परिषद वार्ड 24 में कांग्रेस प्रत्याशी कांता मीणा ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा की पत्नी आशा मीणा को करीब 5,200 मतों से हराया। इस परिणाम ने भी जिले की राजनीति में खूब चर्चा बटोरी।
जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर नजरें
जिला परिषद में कांग्रेस की 20 सीटों पर जीत के बाद जिला प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरी ओर पंचायत समितियों में पांच जगह कांग्रेस का बहुमत है, जबकि लाखेरी, नैनवां और केशवरायपाटन में बसपा और निर्दलीय सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब सभी की नजरें प्रधान पद के चुनाव और सदस्यों के समर्थन पर टिकी हैं। बूंदी की राजनीति में बसपा की 22 सीटों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार प्रधान बनाने के गणित में तीसरी ताकत को नजरअंदाज करना प्रमुख दलों के लिए आसान नहीं होगा।