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पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने पांच समितियों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं केशवरायपाटन में बसपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि लाखेरी में कांग्रेस और बसपा छह-छह सीटों के साथ बराबरी पर हैं। नैनवां में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में इन तीनों पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।जिले की आठ पंचायत समितियों के परिणामों पर नजर डालें तो बूंदी में बसपा को एक, हिंडोली में तीन, खटकड़ में दो, नैनवां में चार, लाखेरी में छह और केशवरायपाटन में छह सीटें मिली हैं। तालेड़ा और दबलाना में बसपा अपना खाता नहीं खोल सकी। इस तरह बसपा ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली बार जिले की पंचायत समिति राजनीति में बसपा इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।लाखेरी पंचायत समिति में कुल 15 वार्डों में कांग्रेस और बसपा ने छह-छह सीटें जीतकर बराबरी कर ली है। भाजपा को तीन सीटें मिली हैं। यहां प्रधान बनाने के लिए आठ सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा दोनों को दो-दो अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।केशवरायपाटन पंचायत समिति में बसपा ने सबसे बड़ा उलटफेर किया है। यहां घोषित 14 परिणामों में बसपा को छह, कांग्रेस को चार, भाजपा को तीन और निर्दलीय को एक सीट मिली है। वार्ड संख्या दो का परिणाम तकनीकी कारणों से लंबित है। बसपा यहां सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और प्रधान पद पर उसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।नैनवां पंचायत समिति के 23 वार्डों में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने आठ, बसपा ने चार और निर्दलीय प्रत्याशी ने एक सीट जीती है। प्रधान बनाने के लिए 12 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस को दो और भाजपा को चार सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यहां बसपा के चार और निर्दलीय सदस्य प्रधान पद के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं।बसपा और बीएसएस के प्रतिनिधि मुकेश माधवानी ने कहा कि नरेश मीणा लगातार आमजन, किसानों और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने का परिणाम है कि बसपा समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को चुनाव के दौरान ही जेल में डाल दिया गया था। बाद में उनके सरेंडर और कानूनी प्रक्रिया के चलते कई जगह प्रत्याशी नहीं उतारे जा सके। इसके बावजूद जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे, उनमें से बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं। माधवानी ने दावा किया कि उनके प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं और जिले की कई पंचायत समितियों में प्रधान बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन के बिना कई जगह प्रधान बनना आसान नहीं होगा।जिला परिषद वार्ड 20 से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे भाजपा प्रत्याशी मनीष कुमार सैनी ने करीब 2,500 मतों से जीत दर्ज की। वहीं वार्ड 17 से कांग्रेस प्रत्याशी शिव मीणा को करीब 1,900 मतों से हार का सामना करना पड़ा। शिव मीणा पूर्व सांसद रामनारायण मीणा के बेटे हैं। इसके अलावा जिला परिषद वार्ड 24 में कांग्रेस प्रत्याशी कांता मीणा ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा की पत्नी आशा मीणा को करीब 5,200 मतों से हराया। इस परिणाम ने भी जिले की राजनीति में खूब चर्चा बटोरी।जिला परिषद में कांग्रेस की 20 सीटों पर जीत के बाद जिला प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरी ओर पंचायत समितियों में पांच जगह कांग्रेस का बहुमत है, जबकि लाखेरी, नैनवां और केशवरायपाटन में बसपा और निर्दलीय सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब सभी की नजरें प्रधान पद के चुनाव और सदस्यों के समर्थन पर टिकी हैं। बूंदी की राजनीति में बसपा की 22 सीटों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार प्रधान बनाने के गणित में तीसरी ताकत को नजरअंदाज करना प्रमुख दलों के लिए आसान नहीं होगा।