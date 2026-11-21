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पुलिस ने बताया कि सांगानेर स्थित एसबीआई बैंक शाखा के प्रबंधक नवनीत निगम ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि चार लोगों ने बैंक से ऋण लेने के लिए फर्जी दस्तावेज की फाइलें तैयार कर प्रस्तुत की थीं। फाइलों के आधार पर बैंक से लाखों रुपये का लोन स्वीकृत करवा लिया गया।बाद में जब बैंक प्रशासन ने चारों खातों और उनसे संबंधित फाइलों की गहन जांच की तो ऋण के लिए दिए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपियों ने लोन की फाइलों में फर्जी सैलरी सर्टिफिकेट, फर्जी सैलरी स्लिप और फर्जी जॉइनिंग लेटर लगा रखे थे। इन कूटरचित दस्तावेज के दम पर आरोपियों ने बैंक को कुल 48 लाख रुपये की चपत लगा दी।फर्जीवाड़ा करने वाले चारों आरोपियों की पहचान शिकायत के आधार पर हो गई है। आरोपी अशोक कुमार बैरवा ने बैंक से 11 लाख रुपये का लोन उठाया, जबकि धर्मराज मीना ने 12.85 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया। आरोपी गौरव नागपाल ने 10 लाख रुपये तथा तरुण चतुर्वेदी ने 14.33 लाख रुपये की राशि उठाई। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकियां दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है।