जयपुर: एसबीआई में फर्जी दस्तावेज से की 48 लाख की धोखाधड़ी, नकली जॉइनिंग लेटर से लिए 4 लोन, केस दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 21 Nov 2026 07:28 PM IST
सार
सांगानेर स्थित SBI शाखा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए चार लोन स्वीकृत कराकर करीब 48 लाख रुपये उठाने का मामला सामने आया है। बैंक की जांच में सैलरी सर्टिफिकेट, स्लिप और जॉइनिंग लेटर फर्जी मिले, जिसके बाद चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।
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विस्तार
सांगानेर के नगर निगम रोड पर स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में फर्जी दस्तावेज के जरिये करीब 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से चार लोन अकाउंट के माध्यम से भारी रकम उठा ली। मामले का खुलासा होने के बाद बैंक के शाखा प्रबंधक नवनीत निगम ने मालपुरा गेट थाने में चार लोगों के खिलाफ नामजद मामले दर्ज करवाए हैं।
फर्जी दस्तावेज से स्वीकृत कराया ऋण
पुलिस ने बताया कि सांगानेर स्थित एसबीआई बैंक शाखा के प्रबंधक नवनीत निगम ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि चार लोगों ने बैंक से ऋण लेने के लिए फर्जी दस्तावेज की फाइलें तैयार कर प्रस्तुत की थीं। फाइलों के आधार पर बैंक से लाखों रुपये का लोन स्वीकृत करवा लिया गया।
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बाद में जब बैंक प्रशासन ने चारों खातों और उनसे संबंधित फाइलों की गहन जांच की तो ऋण के लिए दिए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपियों ने लोन की फाइलों में फर्जी सैलरी सर्टिफिकेट, फर्जी सैलरी स्लिप और फर्जी जॉइनिंग लेटर लगा रखे थे। इन कूटरचित दस्तावेज के दम पर आरोपियों ने बैंक को कुल 48 लाख रुपये की चपत लगा दी।
चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
फर्जीवाड़ा करने वाले चारों आरोपियों की पहचान शिकायत के आधार पर हो गई है। आरोपी अशोक कुमार बैरवा ने बैंक से 11 लाख रुपये का लोन उठाया, जबकि धर्मराज मीना ने 12.85 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया। आरोपी गौरव नागपाल ने 10 लाख रुपये तथा तरुण चतुर्वेदी ने 14.33 लाख रुपये की राशि उठाई। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकियां दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है।
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फर्जी दस्तावेज से स्वीकृत कराया ऋण
पुलिस ने बताया कि सांगानेर स्थित एसबीआई बैंक शाखा के प्रबंधक नवनीत निगम ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि चार लोगों ने बैंक से ऋण लेने के लिए फर्जी दस्तावेज की फाइलें तैयार कर प्रस्तुत की थीं। फाइलों के आधार पर बैंक से लाखों रुपये का लोन स्वीकृत करवा लिया गया।
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बाद में जब बैंक प्रशासन ने चारों खातों और उनसे संबंधित फाइलों की गहन जांच की तो ऋण के लिए दिए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपियों ने लोन की फाइलों में फर्जी सैलरी सर्टिफिकेट, फर्जी सैलरी स्लिप और फर्जी जॉइनिंग लेटर लगा रखे थे। इन कूटरचित दस्तावेज के दम पर आरोपियों ने बैंक को कुल 48 लाख रुपये की चपत लगा दी।
चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
फर्जीवाड़ा करने वाले चारों आरोपियों की पहचान शिकायत के आधार पर हो गई है। आरोपी अशोक कुमार बैरवा ने बैंक से 11 लाख रुपये का लोन उठाया, जबकि धर्मराज मीना ने 12.85 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया। आरोपी गौरव नागपाल ने 10 लाख रुपये तथा तरुण चतुर्वेदी ने 14.33 लाख रुपये की राशि उठाई। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकियां दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है।