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लाइसेंसिंग अथॉरिटी और सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल के अनुसार संगरिया में टिब्बी बस स्टैंड, डबवाली रोड स्थित मैसर्स किम्मी मेडिकल हॉल का ड्रग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। यह दुकान प्रेगाबालिन 300 एमजी घटक युक्त औषधियों की खरीद और बिक्री से जुड़े बिल प्रस्तुत नहीं कर सकी। विभाग ने इस लापरवाही को बेहद गंभीर मानते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की। इसके अलावा नोहर तहसील के मैसर्स रिद्धि मेडिकोज और हनुमानगढ़ टाउन के मैसर्स न्यू अजय मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस और शेड्यूल एच-1 दवाओं की बिक्री की अनुमति भी वापस ले ली गई है।कार्रवाई के दौरान पीलीबंगा तहसील के मैसर्स श्याम मेडिकल स्टोर दौलतावाली का लाइसेंस 25 दिन तथा मैसर्स रवि मेडिकल स्टोर कैंचियां का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया। सांगवान मेडिकल स्टोर डबलीवास पेमा का लाइसेंस 10 दिन के लिए स्थगित हुआ। हनुमानगढ़ तहसील में मैसर्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पक्कासहारणा का लाइसेंस 20 दिन, मैसर्स गणपति मेडिकल स्टोर मक्कासर का लाइसेंस 15 दिन और मै. न्यू अजय मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पांच दिन के लिए निलंबित किया गया है।भादरा तहसील में मैसर्स श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर मलसीसर का लाइसेंस 20 दिन, मैसर्स बी.आर. मेडिकल स्टोर नेठराना का 10 दिन और मैसर्स जांगिड़ मेडिकल स्टोर नेठराना का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित किया गया है। नोहर तहसील में मैसर्स प्रथम मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 20 दिन, मैसर्स रिद्धि मेडिकोज का 10 दिन तथा मैसर्स अमन मेडिकल एजेंसी और मैसर्स गुड लाइफ मेडिसिन सेंटर का लाइसेंस तीन-तीन दिन के लिए निलंबित किया गया। इसके अलावा दिव्या मेडिकल स्टोर रतनपुरा का लाइसेंस 15 दिन, लक्ष्य मेडिकल स्टोर करनीसर का पांच दिन और थिन्द मेडिकोज ढालिया का लाइसेंस दो दिन के लिए निलंबित किया गया।विभाग ने खुदरा लाइसेंसी फर्मों के दो फार्मासिस्ट कुलविन्द्र कुमार और विकास कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को भेजा है। कुलविन्द्र का पंजीकरण क्रमांक 50765 और विकास का पंजीकरण क्रमांक 94006 है। सहायक औषधि नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि नशे की दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए जिले में औचक निरीक्षण और निगरानी आगे भी जारी रहेगी।