राजस्थान न्यूज: अजमेर-अमृतसर से जोधपुर-इंदौर तक, सात जोड़ी ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच

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कुल 15 अतिरिक्त डिब्बे इन रेलगाड़ियों में जोड़े जाएंगे। गाड़ी संख्या 19611/19614 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में एक द्वितीय शयनयान डिब्बा बढ़ेगा। यह बढ़ोतरी अजमेर से 17.10.26 से 31.10.26 तक और अमृतसर से 18.10.26 से 01.11.26 तक होगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 19613/19612 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में भी एक द्वितीय शयनयान डिब्बा जोड़ा जाएगा। इसकी अवधि भी अजमेर से 17.10.26 से 31.10.26 और अमृतसर से 18.10.26 से 01.11.26 तक रहेगी। गाड़ी संख्या 19625/19626 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस-अजमेर में एक द्वितीय शयनयान डिब्बा केवल एक ट्रिप के लिए बढ़ेगा। यह अजमेर से 18.10.26 को और बांद्रा टर्मिनस से 19.10.26 को उपलब्ध होगा। जोधपुर-इंदौर-जोधपुर रेलसेवा (14801/14802) में दो द्वितीय शयनयान और तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे जुड़ेंगे।यह बढ़ोतरी जोधपुर से 16.10.26 से 31.10.26 तक और इंदौर से 19.10.26 से 03.11.26 तक प्रभावी रहेगी। इंदौर-भगत की कोठी-इंदौर रेलसेवा (12465/12466) में भी दो द्वितीय शयनयान और तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाएंगे। यह बढ़ोतरी इंदौर से 17.10.26 से 01.11.26 तक और भगत की कोठी से 18.10.26 से 02.11.26 तक लागू रहेगी। गाड़ी संख्या 12482/12481 श्रीगंगानगर-दिल्ली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में एक द्वितीय शयनयान डिब्बा बढ़ेगा।यह श्रीगंगानगर से 16.10.26 से 31.10.26 तक और दिल्ली से 17.10.26 से 01.11.26 तक उपलब्ध होगा। गाड़ी संख्या 14731/14732 दिल्ली-बठिंडा-दिल्ली एक्सप्रेस में भी एक द्वितीय शयनयान डिब्बे की बढ़ोतरी की गई है। यह दिल्ली से 16.10.26 से 31.10.26 तक और बठिंडा से 17.10.26 से 01.11.26 तक प्रभावी रहेगी। यह अस्थायी बढ़ोतरी अक्तूबर माह में होने वाले अतिरिक्त यात्री दबाव को कम करेगी। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सीटें और बर्थ मिल सकेंगी।