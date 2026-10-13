अंधे कत्ल का पर्दाफाश: बांसवाड़ा से लापता छात्रा को रतलाम में गला दबाकर मारा, आरोपी प्रेमी यूपी से गिरफ्तार

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राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से लापता प्रथम वर्ष की 20 वर्षीय छात्रा की उसके प्रेमी ने रतलाम में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए कहा कि आरोपी युवक छात्रा को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जाने के बहाने रतलाम लाया था। राजस्थान पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर जीआरपी थाना रतलाम पहुंचाया है। पुलिस ने आरोपी की मौजूदगी में घटनास्थल और होटल का मुआयना कराकर घटना का नाटकीय रूपांतरण भी कराया।