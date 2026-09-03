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नागौर: डीजे पिकअप चालक ने की स्टंटबाजी, अनियंत्रित होकर पलटा वाहन, नीचे गिरने से कैमरामैन की मौत

Thu, 03 Sep 2026 08:25 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 08:25 PM IST
सार

नागौर में डीजे पिकअप पर स्टंटबाजी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वाहन पर बैठे दो कैमरामैन सड़क पर गिर गए, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। पुलिस ने डीजे वाहन जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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Nagaur: DJ Pickup Driver Performs Stunt, Vehicle Overturns; Cameraman Dies After Falling Off
स्टंट कर रहे डीजे वाहन से गिरने पर एक की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नागौर में डीजे पिकअप वाहन पर स्टंटबाजी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में एक कैमरामैन की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब कार्यक्रम के दौरान डीजे पिकअप चालक ने तेज रफ्तार में वाहन को अचानक मोड़कर स्टंट करने का प्रयास किया। वाहन का संतुलन बिगड़ने से साउंड सिस्टम के ऊपर बैठे दोनों कैमरामैन नीचे सड़क पर जा गिरे।

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पुलिस के अनुसार एक कार्यक्रम के दौरान डीजे पिकअप वाहन तेज आवाज में संगीत बजाते हुए सड़क से गुजर रहा था। वाहन पर लगे साउंड सिस्टम के ऊपर दो कैमरामैन बैठकर कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान चालक ने वाहन को तेज गति से अचानक मोड़ा। अचानक संतुलन बिगड़ने से पिकअप में जोरदार झटका लगा और दोनों कैमरामैन वाहन से नीचे गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और गश्ती दल ने दोनों घायलों को तत्काल नजदीकी राजकीय अस्पताल पहुंचाया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने एक कैमरामैन को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है।
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पुलिस ने हादसे में शामिल डीजे पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हादसे के कारणों के साथ-साथ वाहन चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

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