मुंडवा में आरएलपी का खाता खुला: गठूड़ी देवी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित; भाजपा-कांग्रेस ने नहीं उतारा प्रत्याशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: नागौर ब्यूरो Updated Fri, 27 Nov 2026 04:39 PM IST
सार
नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रधान पद पर अपना पहला खाता खोल लिया है। पार्टी की प्रत्याशी गठूड़ी देवी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र दौतड़ के नामांकन वापस लेने और भाजपा-कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के बाद उनकी जीत का रास्ता साफ हुआ।
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विस्तार
राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव के बीच नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति का परिणाम चर्चा में है। यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की प्रत्याशी गठूड़ी देवी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र दौतड़ के नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव में उनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं बचा। भाजपा और कांग्रेस ने भी इस पद के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था।
निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से बदले समीकरण
मुंडवा पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण उस समय बदल गए, जब निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र दौतड़ ने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी प्रधान पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी गठूड़ी देवी अकेली उम्मीदवार रह गईं। इसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में मिले थे 2735 वोट
गठूड़ी देवी ने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 2735 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गुटकी को हराकर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता था। सदस्य निर्वाचित होने के बाद अब वह मुंडवा पंचायत समिति के प्रधान पद पर भी पहुंच गई हैं।
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RLP के लिए नागौर में पहली प्रधान सीट
गठूड़ी देवी की निर्विरोध जीत को नागौर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पंचायत समिति चुनाव की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधान पद पर जीत के साथ पार्टी ने जिले में अपना पहला खाता खोल लिया है। इस परिणाम के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
अन्य पंचायत समितियों के नतीजों पर नजर
नागौर जिले की अन्य पंचायत समितियों में भी प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। मुंडवा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत के बाद अब जिले की बाकी पंचायत समितियों के परिणाम पर नजर रहेगी। इन नतीजों से जिले में पंचायत समिति स्तर पर अलग-अलग दलों की स्थिति सामने आएगी।
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निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से बदले समीकरण
मुंडवा पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण उस समय बदल गए, जब निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र दौतड़ ने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी प्रधान पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी गठूड़ी देवी अकेली उम्मीदवार रह गईं। इसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
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पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में मिले थे 2735 वोट
गठूड़ी देवी ने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 2735 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गुटकी को हराकर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता था। सदस्य निर्वाचित होने के बाद अब वह मुंडवा पंचायत समिति के प्रधान पद पर भी पहुंच गई हैं।
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RLP के लिए नागौर में पहली प्रधान सीट
गठूड़ी देवी की निर्विरोध जीत को नागौर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पंचायत समिति चुनाव की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधान पद पर जीत के साथ पार्टी ने जिले में अपना पहला खाता खोल लिया है। इस परिणाम के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
अन्य पंचायत समितियों के नतीजों पर नजर
नागौर जिले की अन्य पंचायत समितियों में भी प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। मुंडवा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत के बाद अब जिले की बाकी पंचायत समितियों के परिणाम पर नजर रहेगी। इन नतीजों से जिले में पंचायत समिति स्तर पर अलग-अलग दलों की स्थिति सामने आएगी।