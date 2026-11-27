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मुंडवा पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण उस समय बदल गए, जब निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र दौतड़ ने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी प्रधान पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी गठूड़ी देवी अकेली उम्मीदवार रह गईं। इसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।गठूड़ी देवी ने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 2735 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गुटकी को हराकर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता था। सदस्य निर्वाचित होने के बाद अब वह मुंडवा पंचायत समिति के प्रधान पद पर भी पहुंच गई हैं।गठूड़ी देवी की निर्विरोध जीत को नागौर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पंचायत समिति चुनाव की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधान पद पर जीत के साथ पार्टी ने जिले में अपना पहला खाता खोल लिया है। इस परिणाम के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है।नागौर जिले की अन्य पंचायत समितियों में भी प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। मुंडवा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत के बाद अब जिले की बाकी पंचायत समितियों के परिणाम पर नजर रहेगी। इन नतीजों से जिले में पंचायत समिति स्तर पर अलग-अलग दलों की स्थिति सामने आएगी।