राजस्थान के नागौर जिले के टुंकलिया गांव की नवनिर्वाचित सरपंच शैलू राजपुरोहित की एयरगन के छर्रे लगने से मौत हो गई। मंगलवार को वह अपने घर में एयरगन की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और छर्रे सीधे उनके सीने में जा लगे। गंभीर रूप से घायल शैलू को परिजन इलाज के लिए जोधपुर ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

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