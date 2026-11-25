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इससे साफ है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस खेमों से भी क्रॉस वोटिंग हुई, जिसने नतीजे का पूरा गणित बदल दिया। नागौर में जिला प्रमुख का चुनाव दूसरे जिलों से अलग रहा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने पार्टी सिंबल पर आधिकारिक प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा।भाजपा की ओर से जिला परिषद सदस्य बने अनिल नागौरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। ऐसे में मुकाबला मुख्य रूप से आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच रहा।चुनाव का सबसे अहम पहलू पांचाराम को मिले अतिरिक्त वोट रहे। आरएलपी के पास जिला परिषद में 19 सदस्य थे, लेकिन उन्हें 22 सदस्यों का समर्थन मिला। यानी पार्टी के तय संख्याबल से तीन अधिक वोट मिले। इन अतिरिक्त वोटों के कारण भाजपा और कांग्रेस से जुड़े सदस्यों की क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है।भाजपा और कांग्रेस दोनों के आधिकारिक प्रत्याशी मैदान में नहीं होने के बावजूद उनके खेमों का चुनावी रुख नतीजे को प्रभावित करने वाला रहा। हालांकि, क्रॉस वोटिंग करने वाले सदस्यों की पहचान सामने नहीं आई है।पांचाराम की जीत के बाद आरएलपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने जश्न मनाकर जीत का स्वागत किया। पांचाराम ने इस सफलता के लिए पार्टी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का आभार जताया।नागौर जिला परिषद में पहली बार आरएलपी का जिला प्रमुख बनना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है। इससे जिले की ग्रामीण राजनीति में बेनीवाल की पार्टी की पकड़ और राजनीतिक प्रभाव का नया संदेश गया है।