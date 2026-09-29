नागौर में एटीएम लूटने पहुंचे बदमाश: सायरन बजते ही जागी ब्रांच मैनेजर, पति संग पहुंचीं; शटर बंद कर पुलिस बुलाई

नागौर के मारवाड़ मूंडवा में महिला ब्रांच मैनेजर और उनके पति की हिम्मत से एटीएम लूटने पहुंचे दो बदमाशों की कोशिश नाकाम हो गई। आधी रात को दोनों बदमाश एटीएम बूथ में घुसे। जैसे ही ई-सर्विलांस सिस्टम से सायरन बजा, महिला ब्रांच मैनेजर सरिता चौधरी उठीं और अपने पति को साथ लेकर एटीएम बूथ पर पहुंच गईं। उन्होंने बूथ के अंदर दोनों बदमाशों को देखा तो बाहर से शटर बंद कर दिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया। एटीएम में करीब 16 लाख 900 रुपये कैश रखा था, जिसे लूटने से बचा लिया गया। दोनों आरोपी बूथ के अंदर ही लूट के सामान के साथ पकड़े गए।

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मारवाड़ मूंडवा स्थित यूको बैंक के एटीएम को लूटने के इरादे से दो युवक आधी रात करीब 2 बजकर 13 मिनट पर एटीएम बूथ पर पहुंचे। दोनों बूथ के अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बूथ में लगे ई-सर्विलांस सिस्टम से सायरन बज उठा। सायरन की आवाज सुनकर महिला ब्रांच मैनेजर सरिता चौधरी उठीं। वह बैंक के ऊपर बने क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। सूचना मिलते ही वह अपने पति के साथ नागौर रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम बूथ पर पहुंचीं। वहां उन्होंने देखा कि शटर के अंदर दो युवक मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने बाहर से शटर बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी।थाना प्रभारी पूरबाराम ने बताया कि मुंडू निवासी भरत प्रजापत और उसकी दुकान पर काम करने वाले बिहार निवासी कोमल कुमार राजपूत को मौके से गिरफ्तार किया गया है। भरत प्रजापत मुंडवा में चाय का ढाबा चलाता है, जबकि कोमल उसकी दुकान पर मजदूरी करता है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल लेकर आधी रात को एटीएम बूथ पहुंचे थे।ये भी पढ़ें-ब्रांच मैनेजर सरिता चौधरी ने बताया कि सोमवार को हड़ताल प्रस्तावित थी। ऐसे में बैंक के एटीएम में कैश डाला गया था। एटीएम में 16 लाख 900 रुपये रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि आधी रात करीब 2:04 बजे बैंक के अजमेर रीजनल सुरक्षा अधिकारी गौतम नागर को ई-सर्विलांस के जरिए एटीएम में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी उन्हें दी। ब्रांच मैनेजर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बैंक के ऊपर बने क्वार्टर में रहती हैं। सूचना मिलते ही वह पति के साथ एटीएम बूथ पर पहुंचीं। वहां देखा तो शटर नीचे था और अंदर कुछ हलचल हो रही थी।ब्रांच मैनेजर ने बताया कि आरोपियों ने एटीएम का अपर कवर तोड़ दिया था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर ग्रीस लगाने के साथ ही उसकी कनेक्टिविटी वायर भी काट दी थी। हालांकि, आरोपी एटीएम का कैश डोर नहीं काट पाए थे। इसी दौरान ई-सर्विलांस सिस्टम के अलर्ट और ब्रांच मैनेजर की तत्परता से दोनों आरोपी बूथ के अंदर ही फंस गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।