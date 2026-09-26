क्या हो रहा है यह: दिल का दौरा पड़ने से 14 वर्षीय छात्र की मौत, पांच महीने में तीसरी दुखद घटना

विज्ञापन

दौसा जिले के महवा क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय छात्र करण की जयपुर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला करण अपने पिता महेंद्र मीणा के साथ जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सुबह अचानक सीने में तेज दर्द होने पर स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।