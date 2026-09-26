फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur: Fire Breaks Out in NIMS Hospital OT Late at Night, Patients Evacuated as Smoke Spreads

जयपुर: निम्स अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में देर रात लगी आग, धुएं से मची अफरा-तफरी, मरीजों ने खुले में बिताई रात

Sat, 26 Sep 2026 05:34 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 05:34 PM IST
सार

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर निम्स अस्पताल में देर रात आग लगने से मरीजों और परिजनों में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन थिएटर की फॉल सीलिंग में लगी आग के बाद धुआं एमआईसीयू तक फैल गया, जिससे गंभीर मरीजों को भी सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा।

विज्ञापन
Jaipur: Fire Breaks Out in NIMS Hospital OT Late at Night, Patients Evacuated as Smoke Spreads
निम्स अस्पताल के ओटी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर चंदवाजी इलाके में स्थित निम्स अस्पताल में शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ऑपरेशन थिएटर की छत की फॉल सीलिंग में लगी। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

विज्ञापन


आग की लपटें दिखाई देने के बाद देखते ही देखते ऑपरेशन थिएटर और एमआईसीयू क्षेत्र में धुआं भर गया। अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलते ही मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। कई परिजन अपने मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर खुले स्थान पर ले गए। वहीं पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन


आग लगने के दौरान अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी इधर-उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण शुरुआती समय में राहत कार्य प्रभावित हुआ। धुआं बढ़ने के कारण मरीजों को वार्ड से बाहर निकालना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: अलवर में दर्दनाक हादसा: पीने का पानी लाने घर जा रहे थे भाई-बहन, सिंगल फेज लाइन की चपेट में आने से हुई मौत


अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को भी उनके परिजन और अस्पताल कर्मचारी बाहर लेकर आए और उन्हें अस्पताल के बाहर खुले में समय बिताना पड़ा। रात के समय मची अफरा-तफरी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। आग लगने के वास्तविक कारणों और इससे हुए नुकसान की जांच की जा रही है। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग पर काबू पाने के बाद अस्पताल के संबंधित हिस्से का निरीक्षण किया गया। घटना के बाद अस्पताल की अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आग से किसी बड़े जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों के साथ अस्पताल में सुरक्षा एवं अग्निशमन इंतजामों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed