जयपुर: निम्स अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में देर रात लगी आग, धुएं से मची अफरा-तफरी, मरीजों ने खुले में बिताई रात

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर चंदवाजी इलाके में स्थित निम्स अस्पताल में शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ऑपरेशन थिएटर की छत की फॉल सीलिंग में लगी। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आग की लपटें दिखाई देने के बाद देखते ही देखते ऑपरेशन थिएटर और एमआईसीयू क्षेत्र में धुआं भर गया। अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलते ही मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। कई परिजन अपने मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर खुले स्थान पर ले गए। वहीं पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई की गई।आग लगने के दौरान अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी इधर-उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण शुरुआती समय में राहत कार्य प्रभावित हुआ। धुआं बढ़ने के कारण मरीजों को वार्ड से बाहर निकालना पड़ा।अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को भी उनके परिजन और अस्पताल कर्मचारी बाहर लेकर आए और उन्हें अस्पताल के बाहर खुले में समय बिताना पड़ा। रात के समय मची अफरा-तफरी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। आग लगने के वास्तविक कारणों और इससे हुए नुकसान की जांच की जा रही है। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग पर काबू पाने के बाद अस्पताल के संबंधित हिस्से का निरीक्षण किया गया। घटना के बाद अस्पताल की अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आग से किसी बड़े जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों के साथ अस्पताल में सुरक्षा एवं अग्निशमन इंतजामों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।