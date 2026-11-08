राजस्थान: दीपावली पर गुर्जर समाज ने निभाई सदियों पुरानी परंपरा, तालाबों पर पहुंचकर किया पितरों का तर्पण

केकड़ी क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोगों ने दीपावली का पर्व उत्साह व उमंग से मनाने के साथ साथ अपने पूर्वजों से जुड़ी एक अनूठी परम्परा भी आदर भाव से विधिवत निभाई। रविवार को उन्होनें जल भरकर अपने पितरों को धूप लगाई। इस परंपरा के तहत गुर्जर समाज के लोग अपने-अपने गांव के तालाब पर एकत्रित हुए और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए छांट भरकर उनका तर्पण किया। विधि विधानपूर्वक पितरों को धूप तर्पण कर श्रद्धांजलि देने की क्रिया यों तो श्राद्ध पक्ष में की जाती है, मगर पूर्वजों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का यह कार्य गुर्जर समाज के लोग दीपावली के दिन करते हैं। इस परंपरा का निर्वहन इस समुदाय के लोग बरसों से कर रहे हैं।

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