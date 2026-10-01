राजस्थान: ड्यूटी के दौरान काल बनकर आया बेकाबू ट्रक, हाईवे पेट्रोलिंग हेड कांस्टेबल की मौके पर मौत

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जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल हाइवे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान अम्बाला हाईवे की ओर से कोटपूतली की तरफ आ रहे एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हाइवे पेट्रोलिंग में साथ मौजूद अन्य पुलिसकर्मी तत्काल घायल हेड कांस्टेबल को लेकर राजकीय बीडीएम अस्पताल कोटपूतली पहुंचे।अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद हेड कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोटपूतली-बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह, एएसपी, थाना प्रभारी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और मृतक पुलिसकर्मी के साथियों से भी जानकारी जुटाई।बताया जा रहा है कि हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को चालक सहित पकड़ लिया और उसे पनियाला थाने भिजवाया। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत की खबर से कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे। साथी पुलिसकर्मी की अचानक हुई मौत से पुलिसकर्मियों में मायूसी का माहौल नजर आया।हादसा अम्बाला-पनियाला हाईवे पर देहली पब्लिक स्कूल के सामने हुआ। पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे को लेकर पुलिस द्वारा घटनास्थल की स्थिति, वाहन की गति और अन्य परिस्थितियों की जांच की जा रही है।