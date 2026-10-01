राजस्थान: सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, महिला समेत छह घायल; पांच जयपुर रेफर

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जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था। इसी बात को लेकर आमने-सामने आए लोगों के बीच कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडों के साथ पत्थरबाजी भी हुई। संघर्ष के दौरान मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने स्थिति को संभालने के लिए बीच-बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।मारपीट में एक पक्ष के चार और दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घायलों को लेकर पावटा के राजकीय अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। छह घायलों में से पांच की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हुई। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ प्रागपुरा थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर परस्पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों, मारपीट में शामिल लोगों और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस की ओर से मामले में घायलों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है।