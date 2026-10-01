बिहार: 48 गांवों में बाढ़ का असर, 24000+ प्रभावित; 33 नाव और बोट एंबुलेंस तैनात, 14 रसोइयों में बन रहे भोजन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवागमन और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए 33 नाव उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही एक बोट एंबुलेंस भी संचालित है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पांच चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। पशु चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि बाढ़ के बीच पशुओं के इलाज और आवश्यक देखभाल में परेशानी न हो। राहत कार्य के लिए एक राहत केंद्र भी संचालित है, जहां फिलहाल 50 आश्रयार्थी रह रहे हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए तीन एनडीआरएफ/एसडीआरएफ टीमें भी उपलब्ध हैं। प्रभावित परिवारों के बीच अब तक 950 पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया है।बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन की समस्या नहीं हो, इसके लिए सारण जिले के पानापुर, तरैया, अमनौर, मकेर और परसा प्रखंडों में कुल 14 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। इन रसोइयों के माध्यम से करीब पांच हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रखंडवार स्थिति के अनुसार पानापुर में दो, तरैया में तीन, अमनौर में एक, मकेर में पांच और परसा में तीन सामुदायिक रसोई चल रही हैं।तरैया की रसोई चंचलिया, माधोपुर और भटगाई में संचालित है। वहीं मकेर में बाघाकोल, कस्बा मकेर, भाथा और पीर मकेर सहित प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री, भोजन और चिकित्सा सुविधा समय पर पहुंचाई जाए। प्रशासन की ओर से नदी और तटबंध के संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। वहीं, आम लोगों से अपील की गई है कि घबराएं नहीं और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।नदी और तटबंध के संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है। जलस्तर और बाढ़ की स्थिति में बदलाव के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को आवश्यकतानुसार और विस्तारित किया जाएगा।