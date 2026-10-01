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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:59 AM, 01-Oct-2026
गयाजी: पितृपक्ष मेले में 16 वेदी पर उमड़ी आस्था, जानिए यहां पिंडदान और गजकर्ण तर्पण का महत्वगयाजी पितृपक्ष मेले के सातवें दिन और गया श्राद्ध के छठे दिन विष्णुपद मंदिर परिसर स्थित 16 वेदी मंडप श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आश्विन कृष्ण षष्ठी के अवसर पर देश-विदेश से आए हजारों पिंडदानी यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि 16 वेदियों पर विधि-विधान से पिंडदान करने और दूध से गजकर्ण तर्पण करने से पितरों को मोक्ष तथा विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। और पढ़ें
08:02 AM, 01-Oct-2026
नालंदा खुला विश्वविद्यालय: नामांकन का आखिरी मौका! आठ अक्तूबर तक लें दाखिला, एमसीए चयनितों को भी बड़ी राहतनालंदा खुला विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पारंपरिक और वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया जारी रखते हुए आठ अक्तूबर तक प्रवेश का संभावित अंतिम अवसर दिया है। और पढ़ें
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07:48 AM, 01-Oct-2026