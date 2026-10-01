बिहार न्यूज: शेखपुरा में पेड़ से लटकता मिला महिला का शव, सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान

शेखपुरा जिले के हथियावां थाना क्षेत्र में टाटी नदी पुल के पास मंगलवार देर शाम पेड़ से लटकता मिला अज्ञात महिला का शव की पहचान हो गई है। मृतका की पहचान बरबीघा थाना क्षेत्र के रमजानपुर गांव निवासी गायत्री देवी (65) के रूप में हुई है। उनके पति का नाम रामाशीष रविदास बताया गया है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर शाम टाटी नदी पुल के समीप एक सुनसान बगीचे में पेड़ से लटकता महिला का शव मिला था। सूचना मिलते ही हथियावां थानाध्यक्ष वैभव कुमार, डीएसपी ज्योति कुमारी समेत पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर कब्जे में लिया। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार थीं। उनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

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बताया गया कि परिजन गायत्री देवी की तलाश कर रहे थे और इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा था। इसी दौरान एक पत्रकार के माध्यम से अज्ञात महिला के शव की तस्वीर परिजनों तक पहुंची। तस्वीर देखकर परिजनों ने शव की पहचान गायत्री देवी के रूप में की।

मृतका के पुत्र के अनुसार, 27 सितंबर को घर में विवाद होने के बाद गायत्री देवी घर से निकल गई थीं। इसके बाद से परिजन उनकी लगातार तलाश कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि गायत्री देवी पहले से मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं और उनका इलाज चल रहा था।

पहचान की पुष्टि होने के बाद परिजन हथियावां थानाध्यक्ष वैभव कुमार की मदद से सदर अस्पताल पहुंचे और शव प्राप्त करने की प्रक्रिया में जुट गए।