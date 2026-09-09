कोटपूतली में 85.29% वोटिंग: 428 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक, फर्जी मतदान के आरोपों से बूथों पर हंगामा

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विराटनगर नगर पालिका में कुल 17,648 मतदाताओं में से 15,224 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मतदान प्रतिशत 86.26 प्रतिशत रहा।

बानसूर नगर पालिका में कुल 21,605 मतदाताओं में से 18,212 ने मतदान किया और यहां 84.30 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

वहीं, पावटा नगर पालिका में कुल 46,814 मतदाताओं में से 38,739 मतदाताओं ने वोट डाला। यहां अंतिम मतदान प्रतिशत 82.75 प्रतिशत रहा, जो जिले के पांचों निकायों में सबसे कम रहा।

इस प्रकार मतदान प्रतिशत के लिहाज से नारायणपुर पहले, विराटनगर दूसरे, कोटपूतली तीसरे, बानसूर चौथे और पावटा पांचवें स्थान पर रहा।

कोटपूतली नगर परिषद क्षेत्र में मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह नजर आया। परिषद के 60 वार्डों में कुल 96,262 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें 50,535 पुरुष, 45,726 महिला और एक अन्य मतदाता शामिल था। कुल 103 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया गया, जिसमें वार्ड नंबर 27 के भाग संख्या 46-ए में एक सहायक मतदान केंद्र भी शामिल रहा। दिनभर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, कोटपूतली में 82,099 मतदाताओं ने मतदान किया और कुल मतदान प्रतिशत 85.29 प्रतिशत रहा। सुबह 10 बजे तक कोटपूतली में 22,015 मतदाता, यानी 22.87 प्रतिशत मतदान कर चुके थे। दोपहर 1 बजे तक मतदान का आंकड़ा बढ़कर 49,829 यानी 51.76 प्रतिशत पहुंच गया। शाम 3 बजे तक 64,792 मतदाताओं ने वोट डाला, जो कुल मतदाताओं का 67.31 प्रतिशत था। शाम 6 बजे तक 81,317 वोट यानी 84.47 प्रतिशत मतदान हो चुका था। अंतिम आंकड़ा सामने आने पर कुल 82,099 वोट और 85.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।जिले के पांचों नगरीय निकायों में भी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। नारायणपुर नगर पालिका में कुल 19,154 मतदाताओं में से 16,659 ने मतदान किया। यहां जिले में सर्वाधिक 86.97 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।कोटपूतली नगर परिषद का चुनाव प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से भी प्रदेशभर में चर्चा का विषय रहा। 60 वार्डों वाली नगर परिषद में कुल 428 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जयपुर के बाद कोटपूतली में प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में रहे। जयपुर में 150 वार्डों के लिए 723 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि कोटपूतली जैसे छोटे निकाय में 428 उम्मीदवारों के मैदान में होने से चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया। कोटपूतली में कुल 834 नामांकन दाखिल हुए थे। जांच प्रक्रिया और 138 उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद 428 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए। प्रत्येक वार्ड में औसतन सात से अधिक प्रत्याशियों के मैदान में होने के कारण कई वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय और बहुकोणीय बन गया। प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया।मतदान शुरू होते ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। प्रत्याशी और उनके समर्थक भी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर आए और मतदाताओं से मतदान की अपील करते रहे। शहरी सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यही कारण रहा कि शुरुआती घंटों के बाद मतदान की रफ्तार में लगातार तेजी आई और शाम तक कोटपूतली का मतदान प्रतिशत 85 प्रतिशत के पार पहुंच गया।मतदान प्रक्रिया अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर शिकायतों और विवादों के चलते माहौल गर्माया। राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय स्थित मतदान केंद्र के भाग संख्या-1, जो वार्ड नंबर 23 और 37 से संबंधित था, में कुछ स्थानीय मतदाताओं ने फर्जी मतदान के आरोप लगाए। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को कथित रूप से फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा गया। मामले में जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दी। वहीं, पंचायत समिति परिसर स्थित वार्ड नंबर 42 के बूथ पर भी फर्जी मतदान की सूचना के बाद हल्का हंगामा हुआ। राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र से पुलिस द्वारा एक कथित फर्जी मतदाता को हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी सामने आई। मोहल्ला बड़ा बास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्ड नंबर 35 के बूथ पर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।ये भी पढ़ें-कोटपूतली के वार्ड नंबर 27 और 28 में ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों वार्डों में मशीनों की खराबी से करीब डेढ़ घंटे तक मतदान बाधित रहा और कतार में खड़े मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। मशीनों को दुरुस्त किए जाने के बाद मतदान प्रक्रिया दोबारा शुरू कराई गई।मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता तथा जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया, मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मतदान दलों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस एवं प्रशासन की टीमों ने भी संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी। राजस्थान में निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 9 सितंबर को मतदान कराया गया, जिसमें कोटपूतली-बहरोड़ जिले के कोटपूतली, पावटा-प्रागपुरा, विराटनगर, नारायणपुर और बानसूर निकाय शामिल रहे।मतदान समाप्त होते ही कोटपूतली नगर परिषद के सभी 428 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में लॉक हो गई है। अब प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और समर्थकों की नजरें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। कोटपूतली के 60 वार्डों में किस प्रत्याशी को मतदाताओं का आशीर्वाद मिला और किसके दावे-कयास सही साबित हुए, इसका फैसला मतगणना के बाद सामने आएगा। 85.29 प्रतिशत मतदान ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब 14 सितंबर को EVM खुलने के साथ ही तय होगा कि कोटपूतली की जनता ने शहरी सरकार की कमान किसके हाथों में सौंपी है।