कोटा में छत पर कपड़े सुखा रही महिला पर बंदर का हमला; आया हार्ट अटैक

बंदरों के हमले से कोटा में महिला की मौत, निगम पर आरोप

कोटा, राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में बंदरों का आतंक अब लोगों की जान ले रहा है। कंसुआ इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। छत पर कपड़े सुखा रही एक महिला पर बंदर ने अचानक हमला कर दिया था।

बंदर के इस अचानक हमले से महिला बुरी तरह घबरा गई। बंदर ने महिला के चेहरे और पीठ पर अपने पंजे से वार किया। हमले के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान कंसुआ निवासी रेनू भट्ट के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई। इसे साइलेंट अटैक भी कहा जा रहा है। अचानक हुए इस हमले से महिला को गहरा सदमा लगा। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि चिकित्सकीय जांच के आधार पर ही हो सकेगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में बंदरों के आतंक से डर का माहौल है। लोगों में दहशत फैल गई है। महिला की मौत के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागेंगे।

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बंदरों का बढ़ता आतंक

कंसुआ सहित आसपास के इलाकों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बंदर आए दिन घरों की छतों और गलियों में उत्पात मचाते हैं। वे लोगों पर हमला करते हैं और घरों में घुसकर सामान भी उठा ले जाते हैं। इन घटनाओं से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है।

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नगर निगम पर आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को शिकायतें दी हैं। बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इंतजाम किए जाते तो यह घटना टाली जा सकती थी। बंदरों को पकड़ने और उनके आतंक पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है।