राजस्थान में नौनेरा बांध लबालब: पांच गेट खोले गए, 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा; 217 मीटर पहुंचा जलस्तर

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जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने बताया कि नौनेरा बांध की कुल भराव क्षमता 217 मीटर है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 217 मीटर तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विभाग ने बांध के पांचों गेटों को एक-एक मीटर खोलकर पानी की निकासी बढ़ाई है। अधिकारियों के अनुसार, विभाग जल्द ही पानी की निकासी बढ़ाकर 75 हजार क्यूसेक तक करेगा। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बांध के भराव क्षेत्र और नदी के बहाव क्षेत्र से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी है।ये भी पढ़ें-दूसरी ओर, इटावा और आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियों का दौर अब थमने लगा है। क्षेत्र में बारिश रुकने के साथ ही दिन के समय गर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के कारण रात में ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे में क्षेत्र से मानसून की पूरी तरह विदाई की संभावना जताई है। विभाग ने गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।