कोटा: एसडीएम कोर्ट में महिला और पिता पर हमला, कार से पीछा कर पहुंचे पति समेत चार लोगों पर केस

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जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला सोमवार को अपने पिता के साथ बाइक से कनवास की ओर जा रही थी। पावर हाउस के पास पहुंचते ही कार में सवार होकर आए उसके पति और ससुराल के अन्य सदस्यों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। स्थिति भांपकर पीड़िता ने अपने पिता को बाइक एसडीएम कोर्ट परिसर की तरफ ले जाने के लिए कहा। हालांकि, पीछे से पीछा करते हुए ससुराल के लोग भी कार लेकर कोर्ट परिसर में आ पहुंचे। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने कोर्ट परिसर में ही उसके और उसके पिता के साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी।जब महिला ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया तो पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर महिला के साथ भी जमकर मारपीट की। वहां मौजूद वकीलों और आम नागरिकों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों को आरोपियों के हमले से बचाया। कोर्ट परिसर के भीतर हुई इस वारदात के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभाषक परिषद ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है।