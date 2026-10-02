बारां में 92 लाख की साइबर ठगी: डॉक्टर-इंजीनियर समेत चार और गिरफ्तार, नेपाल में बैठे सरगना तक पहुंचा बैंक खाता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि एक महिला ने ट्रेडिंग एप पर भारी मुनाफे का झांसा देकर बारां के व्यापारी विष्णु गालव से संपर्क किया था। ठगों ने शुरुआत में एप पर 54 हजार रुपये का लाभ दिखाया, जिससे व्यापारी को भरोसा हो गया। इसके बाद विष्णु गालव और उनकी पत्नी संगीता के बैंक खातों से कुल 92.75 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। ट्रेडिंग एप पर निवेश की गई रकम लगातार डॉलर में बढ़ती हुई दिखाई देती रही। पीड़ित को लगा कि उसके निवेश पर अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन जब उसने रकम निकालने की कोशिश की तो निकासी नहीं हो सकी। इसके बाद ठगी का पता चलने पर 20 दिसंबर, 2025 को मामला दर्ज कराया गया।पुलिस ने बैंक खातों और उनके लेन-देन की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया कि 24 वर्षीय आरोपी राज अतुल भाई पडसाला ने अपनी फर्म आर्य केमिकल्स का बंधन बैंक खाता 33 वर्षीय इंजीनियर अशोक भाई रमाणी को दिया था। इसके बाद रमाणी ने यह खाता 41 वर्षीय डॉक्टर जयदीप आदरेशणा और 25 वर्षीय लक्ष्मण वाघेला के जरिये नेपाल में बैठे साइबर ठगी के सरगना तक पहुंचाया था। पुलिस के अनुसार, इसी खाते से महज 10 से 15 दिन के भीतर करीब तीन से चार करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था।ये भी पढ़ें-साइबर ठगी की इस वारदात में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पीड़ित के 20 लाख रुपये होल्ड करवाए, जिनमें से 10 लाख रुपये पीड़ित को वापस दिलवा दिए गए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम ठगी के पूरे नेटवर्क और नेपाल में बैठे कथित सरगना से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।