पिल्लों की जान बचाने को कोबरा से भिड़ा कुत्ता: 10 मिनट तक चली खूनी जंग, सांप को किया घायल; डसने से मौत

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यह दर्दनाक घटना कोटा के श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन के पास स्थित एक फैक्टरी की है। बताया जा रहा है कि एक जहरीला कोबरा अचानक फैक्टरी परिसर में आ गया था। उसी समय वहां मौजूद एक आवारा कुत्ते की नजर उस विषैले सांप पर पड़ी। आसपास ही कुत्ते के छोटे पिल्ले भी मौजूद थे। पिल्लों की मौजूदगी के कारण कुत्ते ने सांप को अपने बच्चों के लिए खतरा माना। अपने पिल्लों को संभावित खतरे से बचाने के लिए कुत्ते ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे कोबरा पर हमला बोल दिया।फैक्टरी परिसर में दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक जोरदार जंग चलती रही। कुत्ते ने सांप को इस तरह दबोचकर हमला किया कि कोबरा के शरीर पर गहरी चोटें आईं और वह दो हिस्सों में बंट गया। इस जानलेवा हमले से लहूलुहान होने के बावजूद कोबरा ने हार नहीं मानी और उसने पलटवार करते हुए कुत्ते को डस लिया। सांप के काटने के बाद विष फैलने से कुत्ता कुछ देर तक मौके पर ही तड़पता रहा और करीब 10 मिनट में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद फैक्टरी परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई।ये भी पढ़ें-स्नेक कैचर गोविंद शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सावधानीपूर्वक घायल कोबरा को रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर के अनुसार, सांप की हालत बेहद नाजुक है। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें हैं और उसकी जान बचने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आवारा कुत्ता अक्सर अपने पिल्लों की सुरक्षा के लिए दूसरे जानवरों पर हमला कर देता है।