कोटा नगर निगम परिणाम: आज आएंगे नतीजे, किसका बनेगा बोर्ड, 67.66% मतदान ने बढ़ाई सियासी धड़कनें

कोटा नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। 100 वार्डों के लिए हुए मतदान का परिणाम आज सामने आएगा। इस बार कोटा में 67.66 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो पिछले नगर निकाय चुनाव के लगभग बराबर है। मतदान प्रतिशत को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब सभी की नजरें चुनाव परिणाम पर टिकी हैं। साथ ही, निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोटा में वर्ष 2014 के नगर निकाय चुनाव में सबसे अधिक करीब 67 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके बाद हुए चुनावों में मतदान प्रतिशत कम रहा। इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद प्रमुख दलों के बीच मुकाबला रोचक माना जा रहा है। परिणाम आने के बाद राजनीतिक दल निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में भी पूरा दमखम लगा सकते हैं।

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