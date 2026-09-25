फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kota News ›   kota mayor election anusuya goswami bjp wins 65 votes cross voting congress sunita suman

कोटा: 59 बनाम 65... कोटा मेयर चुनाव के नतीजे ने चौंकाया, अनुसुईया गोस्वामी जीतीं; क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज

Fri, 25 Sep 2026 01:08 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 25 Sep 2026 01:08 PM IST
सार

कोटा नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी ने कांग्रेस की सुनीता सुमन को 30 वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। अनुसुईया गोस्वामी को 65 वोट मिले, जबकि सुनीता सुमन को 35 वोट मिले।

विज्ञापन
kota mayor election anusuya goswami bjp wins 65 votes cross voting congress sunita suman
BJP की अनुसुईया गोस्वामी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोटा नगर निगम में मेयर पद के चुनाव में भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को 30 वोट के अंतर से हराया। अनुसुईया गोस्वामी को कुल 65 वोट मिले, जबकि सुनीता सुमन के खाते में 35 वोट आए। चुनाव परिणाम में दोनों दलों की ओर से बताए गए पार्षदों के संख्याबल और मिले वोटों के बीच अंतर सामने आया है। इसके बाद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है।

विज्ञापन

59 के संख्याबल के बावजूद भाजपा प्रत्याशी को मिले 65 वोट

कोटा नगर निगम में भाजपा के 57 पार्षद हैं। इसके अलावा दो निर्दलीय पार्षद पहले ही भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आ गए थे। इस तरह मतदान से पहले भाजपा के पक्ष में 59 पार्षदों का संख्याबल माना जा रहा था। इसके बावजूद अनुसुईया गोस्वामी को 65 वोट मिले। यानी घोषित समर्थन से उन्हें छह वोट अधिक मिले। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 39 पार्षद थे और पार्टी ने सुनीता सुमन को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था। हालांकि मतदान के बाद उन्हें 35 वोट ही मिले। यानी कांग्रेस के घोषित संख्याबल के मुकाबले चार वोट कम मिले।

विज्ञापन

गुप्त मतदान ने बढ़ाई क्रॉस वोटिंग की चर्चा

मेयर पद के लिए मतदान गुप्त तरीके से हुआ था। ऐसे में यह पता नहीं चल सकता कि किस पार्षद ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। हालांकि परिणाम के आंकड़े दोनों दलों के घोषित संख्याबल और प्रत्याशियों को मिले वोटों में अंतर दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी को घोषित 59 के समर्थन के मुकाबले छह वोट ज्यादा मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को उसके 39 पार्षदों की तुलना में चार वोट कम मिले। इसी वजह से चुनाव परिणाम के बाद क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा के पक्ष में अतिरिक्त छह वोट कहां से आए और कांग्रेस के चार वोट कम क्यों हुए, इसे लेकर अब दोनों दलों के भीतर मंथन की स्थिति है।

विज्ञापन
विज्ञापन

मतदान से पहले भाजपा ने किया था जीत का दावा

मेयर चुनाव के मतदान से पहले भाजपा के पार्षद बस से नगर निगम पहुंचे थे। पार्टी के पार्षद पगड़ी पहनकर निगम पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी अनुसुईया गोस्वामी ने भी मतदान से पहले अच्छे अंतर से जीत का दावा किया था। वहीं कांग्रेस की ओर से सुनीता सुमन मेयर पद के चुनाव में मैदान में थीं। मतदान से पहले कांग्रेस की शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे।

भाजपा ने 70 वोट तक मिलने का किया था दावा

मतदान से पहले भाजपा नेताओं की ओर से अनुसुईया गोस्वामी को 70 तक वोट मिलने का दावा किया गया था। हालांकि अंतिम परिणाम में उन्हें 65 वोट मिले। इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को 30 वोट के अंतर से हराकर मेयर पद पर जीत दर्ज की। इस चुनाव परिणाम ने कोटा नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के घोषित संख्याबल के साथ-साथ गुप्त मतदान के बाद सामने आए वोटों के अंतर को भी चर्चा में ला दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed