कोटा-बारां फोरलेन पर भीषण दुर्घटना: डोल मेले से लौट रहे दो युवकों की मौत; 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा

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कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार के अनुसार यह दुर्घटना रात करीब 1:00 से 1:30 बजे के बीच घटी। दोनों युवक अपनी मोटरसाइकिल से बारां के डोल मेले से कोटा की ओर आ रहे थे। डायरा के पास अचानक उनकी मोटरसाइकिल की भिड़ंत किसी अन्य मोटरसाइकिल से हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक असंतुलित होकर सड़क पर जा गिरे। उसी समय वहां से गुजर रहे एक अज्ञात भारी वाहन ने सड़क पर गिरे युवकों को रौंद दिया। इस भीषण हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए तत्काल एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान सन्नी उर्फ सोनू (30), निवासी घोड़ा बस्ती और सुनील (24), निवासी बरड़ा बस्ती के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया और परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। कैथून थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सन्नी के शव को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सुनील के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटना के बाद फरार हुए अज्ञात भारी वाहन की तलाश कर रही है।कैथून थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के भीतर यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा है। इससे पहले शुक्रवार तड़के करीब 4:00 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बालापुरा और गोपालपुरा टोल के बीच एक अन्य दुर्घटना हुई थी। वहां खड़े एक ट्रक के पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इसके तुरंत बाद एक और ट्रक आकर उनसे टकरा गया था। तीन ट्रकों की इस भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई थी और चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।