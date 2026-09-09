जोधपुर: चुनावी प्रचार के बीच आमने-सामने आए शेखावत-बेनीवाल, मतभेद भुलाकर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को लगाया गले

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जोधपुर के निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दिन जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अचानक आमना-सामना हो गया। इस औचक मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़ दिया। दोनों कद्दावर नेता ऐसे गर्मजोशी से गले मिले, जैसे दो मित्र मिल रहे हों।