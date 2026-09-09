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जोधपुर: चुनावी प्रचार के बीच आमने-सामने आए शेखावत-बेनीवाल, मतभेद भुलाकर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को लगाया गले

Wed, 09 Sep 2026 05:51 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Wed, 09 Sep 2026 05:51 PM IST
सार

जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आरएलपी प्रमुख एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अचानक आमने-सामने आ गए। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया। 

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Jodhpur Shekhawat and Beniwal Meet Amid Election Campaign Set Aside Differences with Warm Hug
गजेंद्र शेखावत और हनुमान बेनीवाल की हुई मुलाकात - फोटो : Social Media

विस्तार
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जोधपुर के निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दिन जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अचानक आमना-सामना हो गया। इस औचक मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़ दिया। दोनों कद्दावर नेता ऐसे गर्मजोशी से गले मिले, जैसे दो मित्र मिल रहे हों।
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चुनावी प्रचार के दौरान हुई मुलाकात
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी-अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के सिलसिले में जोधपुर पहुंचे थे। मंडोर क्षेत्र से गुजरते समय दोनों नेता अचानक आमने-सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात चंद सेकंड ही चली और इस दौरान गिने-चुने शब्दों का ही आदान-प्रदान हुआ। इस बीच, आरएलपी की एक प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत का अभिवादन किया और उनसे आशीर्वाद मांगा।
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सियासी हलकों में चर्चा का विषय
राजनीतिक हलकों में बेनीवाल और शेखावत को एक-दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। हाल ही में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर संसद में भी दोनों के बीच बहस देखने को मिली थी। हालांकि, चुनावी माहौल के बीच दोनों दिग्गजों की इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और काफी सुर्खियां बटोर रहा है। गौरतलब है कि सांसद बेनीवाल ने हाल ही में भाजपा की विरोधी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया है। ओवैसी और बेनीवाल की पार्टियां इस निकाय चुनाव में गठबंधन के तहत एक साथ चुनावी मैदान में हैं।
 
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