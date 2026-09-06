राजस्थान: जोधपुर में कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 25 सदस्यों को छह साल के लिए निष्कासित; सभी पद और दायित्व खत्म

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कांग्रेस के अनुसार, इन सदस्यों पर नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने अथवा पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है। पार्टी ने इन गतिविधियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान, नीतियों और अनुशासन के विपरीत माना है।निष्कासित सदस्यों में वार्ड 63 से जाफरान सैयद, वार्ड 64 से रविन्द्र सिंह सिसोदिया, वार्ड 69 से लियाकत अली रंगरेज, वार्ड 72 से मोहम्मद इमरान जाफर, वार्ड 74 से प्रभु सिंह, वार्ड 76 से लक्ष्मण नायक और भंवर लाल चौहान तथा वार्ड 99 से अनिता परिहार शामिल हैं।इसके अलावा वार्ड 96 से दौलत राम चौधरी, घनश्याम भोजा और पूर्व पार्षद कपिल मिश्रा, वार्ड 1 से रतन भाटी, वार्ड 26 से राजेन्द्र गुर्जर, योगेन्द्र चौधरी, कमल देवड़ा और मुकेश चौहान तथा वार्ड 3 से सुरेश लोहार को निष्कासित किया गया है।इसी तरह वार्ड 29 से पूर्व पार्षद शौकत कुरैशी और रफीक कुरैशी, वार्ड 31 से आरिफ चौहान और साजिदा खताई, वार्ड 33 से पूर्व पार्षद युसूफ गुड़ला, वार्ड 23 से जगदीश चौधरी, वार्ड 22 से शाकिर खान और वार्ड 20 से मंडल अध्यक्ष चेतन गहलोत पर भी कार्रवाई की गई है।पार्टी के आदेश के अनुसार निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही संबंधित सदस्यों के पार्टी में सभी पद और दायित्व भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस की इस कार्रवाई के बाद पश्चिमी राजस्थान की सियासत गरमा गई है। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई को कांग्रेस के भीतर अनुशासन और चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।