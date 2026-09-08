राजस्थान: जोधपुर में गरजेगा भारत-जापान का आसमानी दमखम, 'वीर गार्जियन-2026' में लड़ाकू विमान दिखाएंगे ताकत

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भारत और जापान की वायु सेनाएं राजस्थान के जोधपुर में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' का आयोजन करेंगी। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। यह अभ्यास दोनों मित्र देशों की वायु सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा।