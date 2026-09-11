बूंदी निकाय चुनाव में 81.75% मतदान: कापरेन में सबसे ज्यादा वोटिंग; 356 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत शुक्रवार 11 सितंबर को नगरपालिका हिण्डोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सभी मतदान केन्द्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक मतदान से एक घंटे पहले सुबह 6 बजे 'बनावटी मतदान' (मॉक पोल) की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद सुबह 7 बजे वास्तविक मतदान शुरू हुआ।

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जिले के चार निकायों हिण्डोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी में कुल 104 वार्डों के लिए स्थापित 104 बूथों पर कुल 81.75 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। हिण्डोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी के कुल 66,714 मतदाताओं में से 54,540 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही चुनावी मैदान में डटे 356 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है।हिण्डोली नगरपालिका में कुल 7,802 मतदाताओं में से 6,209, कापरेन नगरपालिका में 16,249 मतदाताओं में से 13,799, लाखेरी नगरपालिका में कुल 22,420 मतदाताओं में से 17,720 तथा नैनवां नगरपालिका में 20,243 मतदाताओं में से 16,812 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।नगरीय निकाय चुनाव में कापरेन नगरपालिका के मतदाताओं ने सबसे अधिक जागरूकता दिखाई और यहां सर्वाधिक 84.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं, लाखेरी नगरपालिका में सबसे कम 79.04 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। इसके अलावा हिण्डोली नगरपालिका में 79.58 प्रतिशत और नैनवां नगरपालिका में 83.05 प्रतिशत मतदान हुआ।दूसरे चरण में हिण्डोली नगरपालिका के 19 वार्डों, नैनवां के 25, कापरेन के 25 तथा लाखेरी के 35 वार्डों में सदस्य यानी पार्षद पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ। हिण्डोली नगरपालिका में 48 प्रत्याशी, लाखेरी में 133, कापरेन में 87 तथा नैनवां में 88 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतों की गणना 14 सितंबर को होगी।सुबह 10 बजे तक हिण्डोली नगरपालिका में 34.64 प्रतिशत, कापरेन में 29.50 प्रतिशत, लाखेरी में 26.45 प्रतिशत और नैनवां में 22.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे तक यह आंकड़ा हिण्डोली में 49.95 प्रतिशत, कापरेन में 51.17 प्रतिशत, लाखेरी में 44.44 प्रतिशत और नैनवां में 43.44 प्रतिशत तक पहुंच गया।दोपहर 1 बजे तक हिण्डोली में 58.98 प्रतिशत, कापरेन में 60.56 प्रतिशत, लाखेरी में 52.76 प्रतिशत और नैनवां में 53.23 प्रतिशत वोट पड़े। अपराह्न 3 बजे तक हिण्डोली में मतदान प्रतिशत 70.10, कापरेन में 71.96, लाखेरी में 65.16 और नैनवां में 65.50 प्रतिशत हो गया।शाम 5 बजे तक हिण्डोली में 77.81 प्रतिशत, कापरेन में 82.41 प्रतिशत, लाखेरी में 74.36 प्रतिशत तथा नैनवां में 78.98 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान समाप्त होने तक कापरेन में 84.92, लाखेरी में 79.04, हिण्डोली में 79.58 और नैनवां में 83.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत पहले और दूसरे चरण में बूंदी नगर परिषद, नगरपालिका केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़ व देई, हिण्डोली, कापरेन, लाखेरी व नैनवां में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदाताओं, मतदान दलों तथा प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधियों का जिला प्रशासन की ओर से आभार जताया।उन्होंने मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्काउट-गाइड स्वयंसेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों तथा मतदान व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों के सहयोग एवं सहभागिता से लोकतंत्र का यह महापर्व सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है।