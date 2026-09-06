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राजस्थान: झालावाड़ में बारिश का दौर जारी, 740 एमएम पानी बरसा; भारी बारिश की चेतावनी पर 12वीं तक के स्कूल बंद

Sun, 06 Sep 2026 08:07 PM IST
झालावाड़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झालावाड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झालावाड़ Published by: झालावाड़ ब्यूरो Updated Sun, 06 Sep 2026 08:07 PM IST
सार

जिले में पिछले दो दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर हल्की बारिश होती रही। दोपहर के समय कुछ देर के लिए बारिश थमी, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर बारिश शुरू हो गई।
 

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Rain continues in Jhalawar, orders issued for school closure
झालावाड़ शहर में बारिश जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झालावाड़ जिले में पिछले दो दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश और बादलों के चलते तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। जिले में 1 जून से 5 सितंबर तक 740.69 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सोमवार, 7 सितंबर 2026 को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।
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बारिश के चलते शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम में ठंडक बढ़ गई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। पिछले दो दिनों से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने के कारण जिले का मौसम पूरी तरह बदल गया है। लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को जिले में तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश और बादलों के कारण दिनभर मौसम ठंडा बना रहा।
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किसानों को बारिश से बड़ी राहत, फसलों को मिली पर्याप्त नमी
बारिश का सबसे अधिक फायदा क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है। फसलों के लिए यह बारिश काफी उपयोगी मानी जा रही है। खेतों में खड़ी फसलों को पर्याप्त नमी मिलने से किसानों को राहत मिली है। पिछले दिनों बारिश की कमी के कारण जिन क्षेत्रों में फसलों को पानी की जरूरत महसूस हो रही थी, वहां भी अब बारिश से स्थिति बेहतर हुई है।
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किसानों के अनुसार, यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह रुक-रुककर बारिश होती रही तो फसलों की बढ़वार के लिए यह काफी लाभदायक साबित होगी। वहीं, लगातार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और निचले इलाकों में पानी भी नजर आने लगा है।

मौसम में आए बदलाव के चलते लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। शाम के समय बारिश होने से वातावरण में ठंडक और बढ़ गई। जिले में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना के बीच लोगों की नजर अब मौसम के अगले बदलाव पर बनी हुई है।

740.69 एमएम बारिश, 900 से 1100 एमएम तक औसत का लक्ष्य
झालावाड़ जिले में 1 जून से 5 सितंबर तक करीब 740.69 एमएम बारिश हो चुकी है। वहीं, 6 सितंबर को भी सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। जिले में लक्ष्य के अनुसार करीब 900 से 1100 एमएम तक अधिकतम बारिश का औसत दर्ज होने की बात कही गई है।

रविवार को ग्रामीण इलाकों में भी हुई बारिश
कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार, झालावाड़ में रविवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कुल 81 एमएम बारिश दर्ज की गई। हालांकि, बारिश का दौर रुक-रुककर अभी भी जारी है। जिले में दर्ज बारिश के आंकड़ों के अनुसार झालावाड़ में 1 एमएम, रायपुर में 1, अकलेरा में 2, बकानी में 1, डग में 8, गंगधार में 1, खानपुर में 3, मनोहरथाना में 5 और पिड़ावा में 3 एमएम बारिश हुई।

बांधों के गेट खोले, पानी की निकासी जारी
जिले के खानपुर खंड क्षेत्र में परवन नदी पर बने बांध के दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। दोनों गेट 2.9 मीटर खोले गए हैं और 297 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह छापी बांध के दो गेट आधा-आधा मीटर खोलकर 2754 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

भारी बारिश की चेतावनी, 7 सितंबर को स्कूल बंद
झालावाड़ में मौसम विभाग जयपुर एवं जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सोमवार, 7 सितंबर 2026 को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में भारी बारिश की संभावना और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय सोमवार को बंद रहेंगे। हालांकि, समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिक विद्यालय समय पर उपस्थित होकर अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
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