झालावाड़ में तालाब में पलटी नाव: छह दोस्तों में चार बचे; दो युवक लापता, सुबह से SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

शहर के नजदीक दुर्गपुरा स्थित रेन बसेरा तालाब में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। तालाब में छह दोस्तों को लेकर जा रही नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में नाव सवार चार युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जबकि दो युवक गहरे पानी में लापता हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका। सोमवार सुबह एक बार फिर एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

रात करीब 10 बजे हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि सभी छह युवक रात के समय नाव में बैठकर तालाब में घूम रहे थे। इसी दौरान रात करीब 10 बजे नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव में सवार चार युवक तैरकर किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। इनमें अजय नाम के एक युवक ने मोबाइल के जरिए अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

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हादसे की जानकारी मिलते ही तालाब के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय पुलिस ने तत्काल लापता युवकों की तलाश शुरू की, लेकिन रात में सफलता नहीं मिली। इसके बाद करीब रात 12 बजे अकलेरा क्षेत्र से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तालाब में सर्च अभियान शुरू किया।

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दो युवकों की तलाश जारी

लापता युवकों की पहचान कान्हा पुत्र परमानन्द सेन और कल्लू पुत्र कैलाश सेन के रूप में हुई है। दोनों चंदा महाराज की पुलिया, झालावाड़ के निवासी बताए जा रहे हैं। रात करीब एक बजे तक करीब तीन घंटे तक चले तलाशी अभियान के बावजूद दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

एसडीआरएफ टीम के देर से पहुंचने को लेकर परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। हादसे की सूचना के बाद तालाब के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे और दोनों युवकों के मिलने का इंतजार करते रहे।

सुबह फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन

बीती रात तलाशी अभियान में सफलता नहीं मिलने के बाद सोमवार सुबह करीब 6 बजे एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टीम मोटर बोट के जरिए तालाब में लापता युवकों की तलाश कर रही है। वहीं भवानीमंडी से पहुंची एसडीआरएफ की टीम स्कूबा के जरिए पानी के अंदर जाकर दोनों युवकों को तलाश रही है। गोताखोर सिलेंडर के साथ पानी के नीचे उतरकर सर्च अभियान चला रहे हैं।

इधर, हादसे के बाद लापता युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन लगातार दोनों युवकों के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार झालरापाटन और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में एसडीआरएफ की टीमें लगातार तालाब में दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई हैं।